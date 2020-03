Riportiamo a seguire le varie puntate (ad oggi) del ping pong polemico che è in corso tra l’assessore al bilancio della Città dei Sassi Eustacchio Quintano e i consiglieri comunali di opposizione Vito Sasso e Rocco Buccico.

Il tutto -in tempi di coronavirus- parte da una rivendicazione di primogenitura da parte dei due consiglieri comunali (“Finalmente dopo la nostra richiesta dell’8 marzo di sospensione e di esonero delle tasse comunali si è accodato anche Muscaridola PD alla nostra iniziativa per aiutare i concittadini materani”) della proposta di sospensione delle tasse e tributi comunali a fronte di una intervista del segretario cittadino del PD che chiedeva le stesse cose all’amministrazione cittadina .

Cosa che non è piaciuta all’assessore che ha replicato con un comunicato sprezzante che ha un siffatto esordio: “Lo sciocchezzaio che connota le affermazioni dei consiglieri Vito Sasso e Rocco Buccico, di ventriloqua memoria, è la testimonianza della partecipazione alla vita amministrativa del Comune da parte di alcuni consiglieri informata unicamente all’incasso del gettone di presenza, senza avere conoscenza di quello di cui si discute in Commissione, né tantomeno dell’oggetto dei deliberati del consiglio comunale.” Cosa che, prevedibilmente, non sarebbe rimasta senza risposta.

E così è stato. A stretto giro i due consiglieri hanno controbattuto con altrettanta veemenza ed hanno diffuso una nuova nota che così inizia: “L’assessore al Bilancio, con il solito livore infantile e volgare, si erge a difensore di ufficio, o meglio a modesto causidico del PD. Le sue esternazioni offendono l’intero Consiglio e la figura istituzionale del Consigliere.”

Replica che ha provocato una ulteriore ri-replica da parte di Quintano che però comincia ad accusare qualche difficoltà nell’andare avanti in questa estenuante partita di ping pong e, infatti, scrive: “Difficile replicare alle dichiarazioni disarmanti dei consiglieri comunali, Vito Sasso e Rocco Buccico, che evidenziano un’imbarazzante, per loro, mancanza di preparazione.”

Insomma, per chi ha voglia di ingannare il tempo (quello in verità non ci manca in questi giorni in cui nostro malgrado siamo inchiodati a casa) ecco a seguire tutte le puntate, a cominciare dall’ultima. Buon divertimento.

La seconda replica dell’Assessore al Bilancio Eustachio Quintano al secondo comunicato dei consiglieri comunali, Vito Sasso e Rocco Buccico:

“Difficile replicare alle dichiarazioni disarmanti dei consiglieri comunali, Vito Sasso e Rocco Buccico, che evidenziano un’imbarazzante, per loro, mancanza di preparazione.

Mi limito solo a ribadire, con parole semplici, ai due consiglieri, visto che probabilmente non è ancora loro chiaro, che non si può rinviare nessun pagamento perché non è ancora stata fissata dal consiglio comunale alcuna data di scadenza dei pagamenti. Quindi, volendo essere ancora più espliciti: al momento, e fino a determinazione da parte del Consiglio, nessuno deve versare nulla.

Maldestro e infantile, questa volta sì, appare il voler tirare nella mischia gli altri consiglieri comunali nel tentativo di nascondere la mano dopo aver gettato il “sasso”: gli altri consiglieri non c’entrano niente, io ho risposto a loro due. Fanno polemica, attaccano e se qualcuno risponde, con i fatti e non con le astrazioni, si offendono arrivando ad accusare di populismo (quale?), di livore (verso chi?), di volgarità (quando?) e di essere difensore d’ufficio del Pd (in che modo?).

L’auspicio è che nella prossima consigliatura la qualità dei rappresentanti comunali sia un po’ più elevata di quella espressa dai consiglieri Sasso e Buccico”.

……. la seconda nota dei consiglieri Rocco Buccico e Vito Sasso di risposta all’assessore comunale Eustachio Quintano

“L’assessore al Bilancio, con il solito livore infantile e volgare, si erge a difensore di ufficio, o meglio a modesto causidico del PD. Le sue esternazioni offendono l’intero Consiglio e la figura istituzionale del Consigliere.

Ciò che afferma l’Assessore “buono per tutte le stagioni”, non ha nulla di politico e propositivo ma sembra essere dettato dalla rabbia di chi si è spacciato per colui che doveva abbassare le tasse ai nostri concittadini ma che, purtroppo per loro, è riuscito solamente ad aumentarle.

Nel nostro comunicato abbiamo semplicemente dato atto che anche il segretario cittadino del PD si era unito alle richieste da noi avanzate in data 8 Marzo e in ragione di ciò auspicavamo celerità da parte dell’amministrazione nell’adottare i dovuti e necessari provvedimenti volti ad alleviare le difficoltà ingeneratesi a seguito dell’emergenza Covid-19.

Fuori luogo, quindi, la reazione velenosa e violenta dell’Assessore che ha voluto buttare tutto in caciara; nel suo comunicato ci offende asserendo di essere interessati solo ai gettoni di presenza, senza invece dare soluzioni a tutti coloro che in questi giorni hanno dovuto chiudere la propria attività.

Occorre inoltre fare presente al populista assessore, che città come Padova, Napoli e Treviso hanno già adottato misure volte a rinviare i pagamenti di tasse comunali, l’assessore Quintano e tutta la giunta invece stanno ancora valutando.

Detto questo riteniamo che la convocazione della commissione può aiutare a cercare tutti insieme soluzioni che possano concretamente aiutare le famiglie e gli operatori di questa città (aiutiamo l’assessore proponendo oltre a quanto proposto nei precedenti comunicati, anche ad es. l’esenzione dal canone di locazione per i fitti ad uso non abitativo di immobili di proprietà comunale per il periodo di chiusura disposto dal DPCM; prevedere il differimento della scadenza di pagamento di sei mesi, per le attività che possono stare aperte, senza morosità ed interessi. Prevedere l’esenzione del pagamento per i mercati fissi e la modifica dei termini per il versamento della tassa di soggiorno, ecc…) Non abbiamo certo le sue competenze (come lui non ha le nostre!), ma sicuramente il confronto può essere utile anche a lui.

A tal fine insistiamo nella richiesta di convocazione di commissione, rassicurando l’evergreen assessore che rinunciamo al nostro “gettone di presenza” per tutto il periodo di emergenza. Ci auguriamo che la giunta tutta e il Sindaco con il suo staff facciano lo stesso con le loro indennità che percepiscono integralmente anche durante la quarantena.”

……..la prima replica di Quintano replica ai consiglieri Buccico e Sasso

“Lo sciocchezzaio che connota le affermazioni dei consiglieri Vito Sasso e Rocco Buccico, di ventriloqua memoria, è la testimonianza della partecipazione alla vita amministrativa del Comune da parte di alcuni consiglieri informata unicamente all’incasso del gettone di presenza, senza avere conoscenza di quello di cui si discute in Commissione, né tantomeno dell’oggetto dei deliberati del consiglio comunale.

Lo conferma il comunicato che avanza ancora una volta la richiesta di una convocazione straordinaria della commissione bilancio.

In un’intervista rilasciata al Quotidiano della Basilicata il 12 marzo ho ribadito che le scadenze della Tari, della Cosap e delle altre imposte comunali non sono ancora state fissate perché non deliberate dal consiglio comunale e che, proprio per questo motivo, è nostra volontà concordarle con le parti interessate per venire incontro alle esigenze delle categorie produttive in difficoltà vista l’emergenza Corona Virus.

A quale scopo si dovrebbe, quindi, convocare la Commissione? Per discutere quale punto all’ordine del giorno?

Tralasciando il fatto che almeno i consiglieri comunali avrebbero il dovere di leggere almeno un giornale prima di fare dichiarazioni, Sasso e Buccico non possono non sapere cose che riguardano la loro attività di rappresentanti comunali, a meno che la loro uscita pubblica non sia finalizzata solo a riscuotere un gettone di presenza in più.

Faccio notare che la mia intervista al Quotidiano è anteriore alla dichiarazione del Segretario cittadino del Pd e questo chiude ogni discorso anche in merito alla presunta guida di generali che orientano l’operato della giunta”.

Il primo comunicato stampa dei consiglieri comunali Rocco Buccico e Vito Sasso in cui commentando l’annuncio del segretario cittadino del PD, Cosimo Muscaridola con cui chiedeva al sindaco De Ruggieri e all’assessore Quintano di procedere con il differimento da parte dei cittadini del pagamento di Tari, Tosap e altre tasse del Comune di Matera, ne rivendicavano la primogenitura.

“Finalmente dopo la nostra richiesta dell’8 marzo di sospensione e di esonero delle tasse comunali si è accodato anche Muscaridola PD alla nostra iniziativa per aiutare i concittadini materani.

Speriamo che l’amministrazione comunale, che sino ad ora ha replicato le iniziali incertezze e amnesie del Governo, si muova con la massima celerità.

Chiediamo al Presidente del Consiglio di autorizzare le commissioni in via straordinaria e in particolare la commissione Bilancio, già chiesta correttamente dal consigliere Di Lena, per far fronte alle necessità e ai bisogni della comunità materana. Il Sindaco e l’assessore al ramo non hanno neanche dato un cenno di risposta né alle associazioni di categoria né ai consiglieri comunali che rappresentano i cittadini, ma a seguito del comunicato del Segretario cittadino del PD hanno manifestato “aperture” alla medesima richiesta.

Questo vuol dire che non ci sbagliavamo quando abbiamo affermato che questa amministrazione è a trazione PD e del suo generale.”