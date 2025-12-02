Matera: per le festività tornano i mercatini natalizi

Dal 4 al 28 dicembre 2025 in Piazza Vittorio Veneto e in Via Luigi La Vista

Mercatini natalizi, animazione per i piccoli, musica, laboratori ed attività per tutta la famiglia, tra progetti solidali e spettacoli

Prenderà il via giovedì 4 dicembre la quarta edizione del Matera Christmas Village. Un evento che ha caratterizzato per anni il calendario natalizio della città lucana, contribuendo a farla diventare una meta amatissima anche tra gli appassionati di mercatini, che ritorna con il suo carico di novità ed attrazioni. Tra Piazza Vittorio Veneto e Via Luigi La Vista, a pochi passi dal noto affaccio della città dei Sassi, porterà bontà e bellezza con mercatini, spettacoli, attività laboratoriali e degustazioni. In programma fino al 28 dicembre, l’evento sarà ad ingresso libero e gratuito tutti i giorni dalle ore 10 alle 22, mentre dal venerdì alla domenica (e nei giorni festivi) dalle ore 10 a mezzanotte.

Organizzato dall’Associazione Italia Eventi, in collaborazione con il Circolo Numismatico Materano, il Matera Christmas Village è patrocinato dal Comune di Matera e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi. Preziosa la collaborazione attiva di moltissime associazioni locali, le quali hanno contribuito alla costruzione di un calendario ricco di attività.

L’inaugurazione ufficiale è in programma giovedì alle ore 18 con lo spettacolo luminoso itinerante “Sogni di ghiaccio” degli artisti di strada Miky&Ro Artevents, la street band natalizia Stella Band e l’Associazione Cuochi Materani. Saranno lo chef Antonio Farella e il sommelier Pino Magno a dare il via ai laboratori gastronomici presentando una “Misticanza di mare con pane di Matera e gazpacho” ed un “Girello di vitellino con insalata natalizia”.

“Tornare a Matera per vivere il periodo natalizio fa sognare, è una cornice perfetta! Dentro a questo villaggio, che anche negli anni scorsi è stato uno dei mercatini più pubblicizzati e amati del Sud Italia, ci sono artigiani ed eccellenze, ma anche la sognante Giostra Carosello, i giochi in cui i bambini possono continuare a sognare e a vivere l’atmosfera di questo periodo e i tanti laboratori aperti a tutti. Sarà un mese intenso che resterà nei nostri ricordi, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali stanno contribuendo alla costruzione di un grande evento che anche stavolta contribuirà a rendere Matera una straordinaria meta per le vacanze invernali. In Piazza Vittorio Veneto abbiamo fatto installare delle magnifiche luminarie che vanno a unirsi a quelle presenti nelle altre strade della città, così da renderla ancora più magica”, sottolinea il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

La Casa di Babbo Natale e gli appuntamenti del Matera Christmas Village

Come da tradizione l’allestimento e le casette del Matera Christmas Village saranno realizzate in legno, con materiali sostenibili, impreziosite dagli artigiani fioristi materani. Nella grande ed elegante baita la Casa di Babbo Natale accoglierà tutti i giorni i più piccoli con Santa Claus, gli elfi, la slitta e lo spazio per le letterine e le fotografie. Ricco il programma degli eventi, il quale affiancherà il mercatino e le attività degli elfi e di Babbo Natale.

Venerdì 5 dicembre per “Le ricette della tradizione materana” lo chef Vincenzo Contini proporrà – alle ore 20 – il “Baccalà in manto di peperone crusco su salsa al pane di Matera”. Sabato 6 dicembre, dalle ore 11 alle ore 13, divertimento per grandi e piccini con animazione in piazza firmata da Zio Ludovico. Alle ore 18, l’Associazione MUV Matera proporrà il grande gioco dell’oca, per entrare direttamente in uno dei passatempi più amati e tradizionali del periodo. Alle ore 19 tanta animazione e musica per bambini a cura di Hollywood Animation. Domenica 7 dicembre, alle ore 11, appuntamento con la musica popolare dei Duo Tarantica, mentre alle ore 18 si tornerà a giocare con una mega tombolata aperta a grandi e piccini. Lunedì 8 dicembre, alle ore 18, il celebre personaggio natalizio Grinch camminerà per le strade del centro distribuendo dolciumi. Alle ore 19 attese le Zampognare di Padre Pio con canti e musiche natalizie tradizionali. Mercoledì 10 dicembre, dalle ore 17 alle ore 19 – presso la Casa di Babbo Natale – PrimaArteCraft&More proporranno un Laboratorio creativo denominato “Addobbo il mio alberello”. Giovedì 11 dicembre, dalle ore 17 alle ore 19, Si svolgerà la Tombola ABA, ovvero una tombola speciale per bambini speciali presso il Borgo La Martella, in piazza Montegrappa. Venerdì 12 dicembre, dalle ore 11 alle ore 22, il Teatro nazionale di burattini di Mauro Apicella presenterà una serie di spettacoli con protagonista il simpatico Pulcinella. Alle ore 17 spazio all’esibizione delle ballerine di Laura Dance Academy ASD. Dalle ore 18 alle ore 20, la tradizione enogastronomica locale sarà narrata dagli Amici del Borgo, i quali proporranno la degustazione del piatto storico del Borgo La Martella: la crapiata, presso il quartiere Lanera. Alle 20:00 nuovo appuntamento con Le ricette della tradizione materana. Lo chef Bartolomeo Laperchia dell’Associazione Cuochi materani preparerà il “Suino nero lucano con sugo di peperoni e ristretto di Primitivo”. Sabato 13 dicembre torneranno per tutto il giorno gli spettacoli di Pulcinella e dei burattini, mentre alle ore 18 il Grinch si aggirerà nuovamente per la città. A concludere la giornata, alle ore 20, lo chef Carlo Montano preparerà i tipici calzoncelli di Natale, regalando assaggi e consigli. Domenica 14 dicembre, oltre agli spettacoli del Teatro Nazionale dei Burattini di Mauro Apicella, alle ore 19 la musica popolare tradizionale materana sarà protagonista con il gruppo Scettaband. Lunedì 15 dicembre, dalle ore 17 alle ore 19, presso i locali dell’Associazione Amici del Borgo a Borgo La Martella si terrà un interessante Laboratorio di Quilling. Martedì 16 dicembre, dalle ore 18 alle ore 20, gli Amici del Borgo torneranno a distribuire la crapiata, piatto storico e simbolico locale. Alle ore 18:30, in Piazza San Giovanni, spazio ad una divertente Tombolata per bambini. Venerdì 19 dicembre, alle ore 15, presso l’APT Matera di svolgerà la Premiazione del concorso letterario e artistico “La Magia del Natale”. Mentre, dalle ore 16 alle ore 19, a Borgo Timmari – con la Festa d’inverno – si potrà godere della Mostra fotografica realizzata con foto storiche ed oggetti tradizionali locali. Alle ore 18 tornerà l’appuntamento con l’animazione di Zio Ludovico. Sabato 20 dicembre, alle ore 18, ad attendere i più piccoli tornerà il Grinch! Alle ore 19, il gruppo TarantellaEra regalerà uno spettacolo di canti popolari e pizzica salentina. Domenica 21 dicembre, alle ore 11, arriverà il momento dell’atteso Grande Gioco dell’Oca a cura dell’Associazione MUV Matera. Alle ore 17 spettacolo di danza classica, contemporanea ed hip hop con la Matera Dance Company, alle ore 18 la Grande Tombolata in Piazza e, alle ore 19, con musicisti e majorette arriverà la Street Band Natalizia. Martedì 23 dicembre, a partire dalle ore 17, spazio agli appassionati di vino e di Made in Italy con la presentazione di “Vini italiani nel mondo”. Alle ore 18 ancora una volta terrà banco l’animazione di Zio Ludovico, mentre alle ore 20 – dallo storico Palazzo dell’Annunziata – terrà a bocca aperta grandi e piccini “La calata di Babbo Natale”. Mercoledì 24 dicembre la musica popolare dei Ragnatela Folk di Matera, alle ore 11, allieterà l’attesa della Vigilia. Venerdì 26 dicembre, alle ore 19:30, imperdibile lo spettacolo del fuoco a cura degli artisti di strada Miky&Ro Artevents “Fire Show”. Sabato 27 dicembre, alle ore 10:30, gli Scacchi Giganti in Piazza – a cura dell’Associazione Scacchistica Materana – rapirà l’attenzione di cittadini e turisti. Alle ore 19 tempo di musica popolare con i Tappettupp, mentre spazio alla Celebrazione della Magia con il Gruppo Creativo PrimaArte Craft&more e Hollywood Animation. A chiudere il ciclo de Le ricette della tradizione materana sarà lo chef Claudio Lopatriello con un “Lingotto di panettone artigianale con mousse di mascarpone e arancia”. Domenica 28 dicembre, alle ore 11, musica e balli tradizionali materani con il gruppo Le Zingare Lucane.

Nella Casetta delle Associazioni materane si alterneranno realtà locali impegnate nel mondo della solidarietà e della cultura, tra cui l’Associazione Poveri Cavalieri di Cristo, il Piccolo Museo Archeo-s, l’Associazione del Colle Timmari, l’Associazione Culturale Officina Mediterranea Divulgatori Culturali per passione, il Circolo Numismatico Materano, la Pro Loco Anzi – promozione territoriale, il Gruppo Creativo PrimaArteCraft&More ed il Gruppo AGESCI Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani Matera 1.

Tipicità ed artigianato: per regali Made in Italy

Il mercatino natalizio, come da tradizione, unirà artigiani e piccoli produttori provenienti da diverse zone d’Italia. Sarà possibile non solo acquistare e degustare prodotti tipici ed eccellenze locali e non, ma anche realizzare regali originali grazie alla presenza di presepi, articoli in ceramica e idee home made. In particolare, ampio spazio sarà dato alle aziende e agli artigiani materani e lucani.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.