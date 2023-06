Matera: per lavori di posa di dossi artificiali, chiuse alcune strade. Ecco quali!

“Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali cittadini, mediante l’installazione di dossi artificiali utili a limitare la velocità delle auto. Pertanto, si renderà necessaria la chiusura delle strade comunali interessate dai lavori.” E’ quanto comunica il Comune di Matera in una nota con cui si specifica che : “I dossi sono realizzati in materiale ad alta tecnologia, verniciato con prodotti non inquinanti, resistenti, impermeabili e antiscivolo.” E che “Oggi saranno chiuse via Don Luigi Sturzo, all’altezza del civico 12, poi via Rota (civico 21) e via Olivetti (altezza Complarredo Snc Arredamenti Losito). Domani sarà la volta di via Dante (civico 84/B) e via Mattei (chiesa); il 7 via Montescaglioso (civico 40) e via Cappuccini (vico IV); l’8-9 via Bramante (civico 15), via Nazionale (Villa Longo) e via Dante (semaforo).”

“Un lavoro necessario per la sicurezza dei pedoni -commenta il sindaco Domenico Bennardi- alla luce dei tanti cittadini investiti nei mesi scorsi, proprio mentre attraversavano le strisce pedonali. Infatti, la sicurezza dei pedoni in alcune vie cittadine è spesso in pericolo, per la scarsa visibilità di alcuni segnali e il difficile attraversamento che, con questi lavori, saranno maggiormente garantiti. Ringrazio anche l’ex assessore Michelangelo Ferrara, per il lavoro svolto in passato sul tema della sicurezza stradale”. Soddisfatto l’assessore alla Polizia locale, Giuseppe Digilio, che aggiunge: “Stiamo lavorando con molto impegno sul tema della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. -spiega- Per questa ragione, già in queste ore si è avviata un’azione repressiva contro la sosta selvaggia, che comporterà la rimozione dei veicoli posteggiati fuori dagli stalli. Inoltre, nelle prossime settimane classificheremo altre strade urbane a limite 30 km/h, come ulteriore misura di sicurezza e sostenibilità. Gli interventi di messa in sicurezza delle strisce pedonali -conclude- proseguiranno anche a borgo La Martella”. I dossi artificiali, una volta installati, saranno anche abbelliti con il logo del Comune di Matera.”