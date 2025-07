Matera: Passaggio del Martelletto Rotary a Mulino Alvino

Domenica 13 Luglio 2025, presso Alvino Relais Mulino Contemporaneo, si terrà l’annuale cerimonia del “Passaggio del Martelletto” che segna ufficialmente il cambio di presidenza del Rotary Club di Matera. A raccogliere il testimone di Giovanni Pelazzi, sarà il presidente eletto Giovanni Porsia, che guiderà il prestigioso sodalizio, fondato nel 1955, nel nuovo anno rotariano 25-26.

Il Rotary Club di Matera, appartenente al Distretto 2120 Puglia e Basilicata, avrà dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 alla guida dello stesso un Governatore «lucano» di Matera, nella persona dell’imprenditore Antonio Braia.

Un momento simbolico e significativo per il Club, che continuerà ad assicurare il proprio impegno verso il territorio, con un focus specifico sul tema del “Ben-essere”, realizzando azioni concrete da innestare nei valori fondativi del Rotary International.

Il Presidente Porsia ha dichiarato che il tema centrale che guiderà tutte le attività per l’anno rotariano in corso sarà appunto “Il Ben-essere della comunità”, un obiettivo che si ritiene possa essere perseguito anche attraverso iniziative culturali capaci di valorizzare i talenti giovanili e di preservare il patrimonio di conoscenze delle generazioni precedenti, garantendo sempre un proficuo scambio intergenerazionale.

Il Governatore Braia ha evidenziato che si metteranno a valore tanti service rotariani per le nostre comunità, ispirandoci alle nostre 5 vie di azione, coerenti con il messaggio del nostro Presidente Internazionale Francesco Arezzo, “Uniti per fare del Bene”, dove il nostro agire deve essere per noi “ We are one”.

La cerimonia prevede il racconto dei principali progetti realizzati nell’anno 2024-2025, la presentazione di due nuovi soci del Club, e si concluderà con il dettaglio delle attività da svolgere nel 2025-2026 sotto la guida del Presidente Porsia.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.