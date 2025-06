Matera: parte il Campus estivo dell’Associazione Aura Blu

Un Campus estivo per dare l’opportunità a tante famiglie di far trascorrere a bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico un’estate all’insegna della socializzazione e del divertimento, in un ambiente sicuro e accogliente.

A Matera, per il quarto anno consecutivo l’Associazione Aura Blu, da tempo impegnata nel supporto e nell’accompagnamento di persone autistiche in età adulta, si è fortemente impegnata per organizzare il Campus nei locali dell’Associazione Anspi nell’oratorio della Santa Famiglia – per quanto riguarda le attività rivolte ai bambini dai 3 ai 15 anni – e in spazi della Cooperativa Il Sicomoro, nella Residenza Brancaccio, per ragazzi dai 15 anni in su.

“Siamo oltre 20 famiglie ad usufruire del servizio – spiega Licia Curci, presidente di Aura Blu – e gli operatori sono una ventina. Ogni bambino, quindi, ha un rapporto individualizzato. Un team di professionisti accompagnerà i ragazzi in attività ideate ad hoc, nel rispetto dei tempi e dei bisogni di ciascuno. Proprio per andare incontro alle esigenze dei singoli utenti, abbiamo pensato di svolgere il Campus in due sedi. Ringraziamo l’Associazione Anspi e la Cooperativa Il Sicomoro per aver accolto la nostra proposta dando la possibilità di utilizzare i loro ambienti. Un ringraziamento anche all’Amministrazione comunale per il contributo economico che ci ha permesso di fornire il servizio dal 9 giugno per i più piccoli e dal 16 giugno per i grandi fino al primo agosto. È un’opportunità che sta diventando sempre più impegnativa in quanto ci siamo resi conto che ogni anno aumentano le richieste. L’auspicio, per la prossima estate, è quello di organizzare per tempo il Campus, facendolo diventare un appuntamento fisso”.

Lo slogan che accompagna il Campus del 2025 è “Un’estate per tutti”, in linea con la mission di Aura Blu, da sempre impegnata nella promozione dell’inclusione sociale e della creazione di spazi dedicati alla crescita personale e relazionale di giovani adulti autistici.

Nel periodo invernale, Aura Blu ha realizzato a Matera un progetto sperimentale, promosso insieme all’Oratorio Anspi Santa Famiglia, nel quale i ragazzi dell’Associazione che non frequentano più la scuola hanno potuto seguire laboratori creativi, attività ludico-ricreative, momenti di socializzazione e percorsi dedicati al benessere che hanno puntato a valorizzare le capacità e i talenti di ogni partecipante: piccoli grandi passi per alleviare i disagi di non avere ancora, nella nostra città, strutture in grado di offrire un servizio continuativo alle persone autistiche adulte.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.