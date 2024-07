Matera: Parchi ludici della Bruna prorogati fino a domenica 7 luglio

E’ stata concessa una proroga fino a domenica prossima (7 luglio), con smontaggio entro lunedì 8 luglio, la permanenza dei parchi ludici della festa della Bruna a Casino Dragone e in via Annibale Maria di Francia. Ne dà notizia il sindaco, Domenico Bennardi, con l’assessore alle Attività produttive, Lucia Gaudiano con una nota in cui spiegano che “L’Amministrazione comunale ha voluto così garantire la fruizione a giovani e famiglie per altri 5 giorni, fino all’Ottava della Bruna. Fino a lunedì prossimo (8 luglio) restano, dunque, in vigore tutte le restrizioni alla circolazione veicolare in corrispondenza dei due parchi ludici.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.