Matera: Ordinanza sindacale e vigili del fuoco al lavoro sino a notte tra le macerie

Il lavoro dei vigili del fuoco sembra che durerà a lungo fino a notte inoltrata, tra le macerie dell’immobile collassato a Matera (https://giornalemio.it/cronaca/crolla-una-palazzina-nel-centro-di-matera-foto-video/). Sul posto sono giunte squadre speciali del corpo dalla vicina Puglia con droni, sondini e cani cinofili. Un lavoro certosino per escludere sino alla fine la possibile presenza di qualche vittima, magari di passaggio. Li vicino insistono infatti due frequentatissimi centri radiologici, un B & B i cui ospiti sono stati trasferiti in altri alloggi per precauzione. Dalla visione di alcuni video erano stati segnalati il passaggio di due persone di cui uno in motorino che sembra siano stati già rintracciati e risulterebbero fortunatamente illesi.

Nel frattempo è giunta anche una ordinanza del Sindaco di Matera (la n.376/2023) dal titolo “ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54,c. 4, D.LGS. N. 267/00 -A SALVAGUARDIA DELLA PRIVATA E PUBBLICA INCOLUMITÀ-IMMOBILI SITI IN MATERA VIA PROTOSPATA N. 27-29-31-33-35 E VIA ROSSELLI N.14” (Ordinanza_Sindacale_376_2023 -crollo palazzina Matera 31-7-2023). Dalla stessa si apprende l’orario preciso in cui è avvenuto il collasso dell’immobile (“in data 31.07.2023, alle ore 13:15 circa, si verificava il crollo di un’immobile sito in Matera alla via L. Protospata n. 23,) e che lo stesso fabbricato era “già oggetto di Ordinanze Sindacali Contingibili ed Urgenti di sgombero ex art.54 co.4 del D.Lgs 267/2000, rispettivamente n. 97 del 11.03.2020 e n.141/2020 del 01.04.2020.” Il che getta una luce grigia su quanto accaduto e che sicuramente avrà conseguenze in merito a responsabilità circa l’accaduto. Accaduto che ha arrecato danni ai fabbricati adiacenti che sono stati sgomberati ed oggetto delle misure di questa ordinanza. Specificamente, si legge nel provvedimento: “L’evento interessava un edificio posto in aderenza ad altri tra i quali quelli identificati al civico n. 27-29-31-33-35 di via Lupo Protospata n.31 e il civico n.14 di via Rosselli, i quali subivano dall’avvenuto crollo danni alle strutture.” Per cui si “DICHIARA L’INAGIBILITÀ degli immobili siti in Matera alla via Lupo Protospata n. 27-29-31-33-35 e alla via Rosselli n.14;

ORDINA Per tutto quanto esposto:

· LA MESSA IN SICUREZZA degli immobili, come sopra individuati e il non utilizzo

degli stessi da parte dei proprietari, affittuari, fruitori parenti ed affini e di chiunque altro a

qualunque titolo, occupi o utilizzi gli immobili de quo;

· L’INTERDIZIONE dell’accesso ai fabbricati in oggetto, ad eccezione delle operazioni

di ispezione e verifica statica dell’esecuzione degli interventi da parte di persone qualificate

fino al termine degli accertamenti necessari e della messa in sicurezza e alla ripristinata

agibilità degli immobili sopra citati;

· DI DEPOSITARE, al termine degli interventi espletati, una perizia tecnica asseverata,

riportante tutte le verifiche tecniche e le analisi svolte, a firma di tecnico abilitato, su incarico ricevuto dai proprietari delle unità immobiliari del condominio interessato, dalla quale si evinca che l’immobile è agibile, che sussista la previa idoneità statica e che, pertanto, non vi è più pericolo per la privata e pubblica incolumità.“