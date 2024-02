Matera: Ordinanza sindacale di chiusura del plesso scolastico di Via della Quercia

Con una nota, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, comunica di aver “emesso un’ordinanza di chiusura del plesso di scuola per l’infanzia in via della Quercia al rione Lanera, con sospensione dell’attività scolastica nella giornata di domani 1 marzo, a causa dell’ostruzione del sistema fognario che ha determinato l’allagamento dell’edificio. Nel plesso appartenente all’Istituto comprensivo “Semeria”, saranno effettuati i necessari lavori di ripristino dell’agibilità fognaria e bonifica.”

