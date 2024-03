Matera: ordinanza di chiusura plesso scolastico Via Fermi

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha reso noto di aver “emesso un’ordinanza di chiusura del plesso di scuola per l’infanzia in via Cosenza appartenente all’Istituto comprensivo “Fermi”, con sospensione dell’attività didattica nella giornata di domani 5 marzo (salvo ulteriori proroghe che dovessero rendersi necessarie), a causa del sollevamento del pavimento. Nel plesso saranno subito effettuati i necessari lavori di ripristino dell’agibilità e delle condizioni di sicurezza.”

