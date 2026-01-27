Matera: nuovo consiglio comunale, ancora e sempre il presidente e due ordini del giorno

Se non vi sono fatti nuovi, la prossima seduta del consiglio comunale di Matera, convocato “in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 15:30 di giovedì 29 gennaio 2026 (e di 2^ convocazione alle ore 15:30 di lunedì 02 febbraio 2026), presso la Sala Pasolini in via Sallustio, si annuncia velocissimo. Tre soli punti all’Ordine del Giorno: 1.Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio); 2. Ordine del giorno presentato nel corso della seduta consiliare del 19.01.2026 alle ore 16.57, primo firmatario consigliere Augusto Toto, avente ad oggetto: “Solidarietà del Consiglio comunale di Matera alla popolazione iraniana in lotta per la libertà contro l’oppressione del regime degli Ayatollah” (rif. art. 70 comma 7 del Regolamento del Consiglio comunale); 3. Ordine del giorno presentato nel corso della seduta consiliare del 19.01.2026 alle ore 18.44, primo firmatario Consigliere Luca Colucci, avente ad oggetto: “Sostegno urgente al settore dello spettacolo dal vivo in Basilicata” (rif. art. 70 comma 7 del Regolamento del Consiglio comunale). Per cui, come dicevamo, se non sono maturati fatti nuovi che possano portare al voto e quindi ad una discussione sul primo punto, si tratterà di esaminare i due soli ulteriori argomenti posti all’attenzione del consesso che non dovrebbero preannunciare particolari maratone oratorie. Come al solito, verrà garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.

