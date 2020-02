“Sono stati installati e sono in funzione all’interno di uno degli spazi del mercato coperto di Piazza Ascanio Persio, 3 bagni autopulenti (due per soggetti normodotati e uno per persone con diversa abilità). Gli impianti sono stati acquistati dal Comune di Matera con una spesa complessiva di 150mila euro, in seguito ad una gara d’appalto che prevede la gestione, la manutenzione e la tenuta in esercizio per una durata di due anni.”

E’ quanto reso noto con un comunicato del Comune di Matera.

“I bagni autopulenti – spiega l’assessora ai Sassi e al Centro storico, Mariangela Liantonio – sono provvisti di una tecnologia per la quale l’utente possa accedervi solo a pagamento tramite una porta scorrevole automatizzata. Dopo il servizio il bagno automaticamente provvede a lavarsi ed igienizzarsi automaticamente, rendendosi pronto per il successivo utilizzo. Il costo del servizio sarà di 1 euro a prestazione. Si tratta di una novità per Matera e incrementano la disponibilità di servizi igienici utilizzabili dai visitatori e dai cittadini in un’area nevralgica della città. Consentono di preservare il decoro della Piazza perché hanno un impatto visivo basso dal momento che sono inseriti all’interno di uno dei locali coperti e il sistema di chiusura automatica e di autoigienizzazione rende gli impianti sicuri sotto ogni aspetto”.