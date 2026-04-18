Matera: Nuova seduta consiliare, con Nicoletti che galleggia sull’anatra e Toto che “interroga” a raffica

Il Consiglio Comunale dei Matera, pur incapace -a poco meno di un anno dalla sua elezione- a darsi la struttura di vertice (Presidenti e vice), continua a macinare sedute al cui primo punto dell’ordine del giorno c’è sempre quel convitato di pietra a ricordare del permanere di una crisi politica mai risolta sia a livello assembleare che dell’esecutivo. Esecutivo nato in condizione di “anatra zoppa” che era sembrata guarita ad un certo punto, grazie a provvidenziali innesti di “volenterosi” dell’opposizione immolatisi a tal fine “per il bene di Matera“, ovviamente. Salvo poi precipitare in una ricaduta, in cui versa ancora oggi, ma che non sembra impensierire più di tanto il primo cittadino, che continua ad interpretare il suo ruolo come se nulla fosse, forte -evidentemente- della consapevolezza che in quell’assemblea…nessuno (o quasi) abbia intenzione di spingere la situazione oltre un certo limite che costringerebbe ad andare a casa tutti. In evidente attesa che il chiacchiericcio di nuove truppe pronte a rafforzare la maggioranza si concretizzi. Una condizione che però diventa -più passano i mesi- sempre più surreale a chi osserva dall’esterno di quella sala e che inizia a minare persino la credibilità di ciò che lì viene dibattuto con maggiore o minore asprezza verbale. Un galleggiare che alla lunga non giova, ovviamente, nemmeno alla credibilità degli attori in campo. In questo continuo mischiarsi delle carte nella massima assemblea cittadina, si sta ritagliando sempre più un ruolo da protagonista l’ex consigliere di maggioranza Augusto Toto, a lungo candidato proprio alla Presidenza, ed ora diventato una vera spina nel fianco di Nicoletti & C., con i suoi ordini del giorno e le sue interrogazioni a raffica. Anche in questa seduta ve ne sono quattro di argomenti a sua prima firma. E che discussione sia…..allora. Dunque, come si apprende da una nota diffusa oggi, il Consiglio Comunale nuovamente “in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 16:00 di lunedì 20 aprile 2026 ” (2^ convocazione alle ore 16:00 di giovedì 23 aprile 2026) con il seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Interrogazioni: A. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Gestione sperimentale ultra-decennale degli Ipogei di Piazza Vittorio Veneto e nello specifico: la chiesta rupestre dello Spirito Santo, il Palombaro Lungo, le concerie in grotta, i palmenti in pietra, le vecchie cantine e la Torre Aragonese; il bando di gestione resta un miraggio” – (Prot. n. 0020020/2026 del 03/03/2026);

B. Interrogazione con risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi avente ad oggetto: “Interrogazione con risposta scritta e orale circa il futuro della Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) di Matera e lo stato di attuazione del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC)” – (Prot. n. 0020181/2026 del 03/03/2026);

C. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Quando il bando di gara per la gestione degli immobili destinati a bar e a servizi igienici nei pressi del Boschetto di via Gramsci” – (Prot. n. 0021630/2026 del 06/03/2026);

D. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Compendio immobiliare di Piazza Marconi, gestione senza titolo da giugno 2021” – (Prot. n. 0021632/2026 del 06/03/2026);

E. Interrogazione a firma del consigliere Colucci avente ad oggetto: “Interrogazione consiliare – Stato e destinazione futura dell’ex asilo di Piazza Garibaldi nei Sassi di Matera” – (Prot. n. 0024403/2026 del 16/03/2026);

F. Interrogazione a firma del consigliere Colucci avente ad oggetto: “Interrogazione consiliare – Aggiornamenti sullo stato dei lavori di riqualificazione dello Stadio XXI Settembre – Franco Salerno” – (Prot. n 0024401/2026 del 16/03/2026);

G. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma di diversi consiglieri, primo firmatario Toto avente ad oggetto: “Verifica delle autorizzazioni per lo spettacolo di droni su Murgia Timone in occasione dell’inaugurazione di Matera 2026” – (Prot. n 0024673/2026 del 17/03/2026);

3. Aggiornamento discussione su “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026”.” Come sempre, “Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/“