Matera: Nuova ordinanza tampone per disciplina sosta in Via La Malfa

Da quando sono iniziati i lavori in Piazza della Visitazione è caos a Matera per quanto riguarda la sosta in centro dei bus turistici e di quelli scolastici. Una soluzione soddisfacente per tutte le esigenze non è stata trovata e magari non esiste. Per cui si procede a tentativi e con ordinanze “temporanee” come sottolinea l’assessora Marina Bianchi anche con quella annunciata -in vista delle riaperture delle scuole- con la nota che segue.

“Con ordinanza a firma del dirigente del settore Traffico, Paolo Milillo, -si annuncia con un comunicato stampa- è stata disposta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Ugo La Malfa, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Pietro Nenni e quella di via Dante, lato destro della semicarreggiata in direzione via Dante, dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15 di tutti i giorni feriali, esclusi gli autobus di linea extraurbana. È istituito il divieto di sosta, sempre in via Ugo La Malfa lato destro della semicarreggiata in direzione via Dante, anche nel breve tratto compreso fra l’intersezione di via Moro e la rotatoria di via Nenni, con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 7 alle ore 20 di tutti i giorni feriali e festivi, eccetto che per gli autobus di linea extraurbana ed i turistici ai quali sarà consentita la fermata per il tempo strettamente necessario alla discesa e salita dei passeggeri. Questo per evitare che molti conducenti dei sempre più numerosi bus turistici effettuino la fermata per la salita/discesa dei passeggeri su strade o in aree non regolamentate, con ripercussioni negative sia sulla fluidità della circolazione veicolare in generale, sia in termini di sicurezza per i continui spostamenti alla ricerca di un luogo idoneo. Il provvedimento si è reso necessario anche in vista della ripresa delle attività scolastiche tra l’11 e il 13 settembre, quando si registrerà inevitabilmente un aumento dei flussi di autobus delle linee extraurbane in arrivo e in partenza dal centro cittadino. Per tutte le altre aree rimangono invariate le disposizioni dell’ordinanza emanata il 4 settembre 2023.” «Si tratta di una soluzione temporanea -spiega l’assessore al Traffico Marina Bianchi- perché la presenza della banchina contribuisce a mettere al sicuro i passeggeri ed evita la congestione del traffico. Intanto stiamo lavorando a una soluzione strutturale. Abbiamo intenzione di incontrare i principali responsabili di infrastrutture e servizi in questa zona, per discutere sulle soluzioni emerse fino ad oggi al fine di prendere una decisione stabile e soddisfacente, sempre con l’obiettivo di decongestionare il traffico cittadino ragionando in un’ottica di sostenibilità, tenendo presenti le esigenze di cantiere per i lavori in piazza Della Visitazione».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.