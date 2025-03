Matera: Nuova macrostruttura comunale. La Cgil e Uil contestano affermazioni Commissario prefettizio.

“È stata pubblicata ieri, con delibera nr. 98 dell’11 marzo 2025, la nuova organizzazione della macrostruttura comunale, divenuta operativa in seguito all’avvenuto conferimento degli incarichi dirigenziali.” Lo si annuncia con una nota del Comune di Matera, retto come è noto da un Commissario prefettizio, in cui si spiega che “La riorganizzazione si è resa necessaria per armonizzare uffici e servizi propri dell’attività istituzionale anche al fine di assicurare alla collettività servizi più efficaci. Esigenza particolarmente avvertita è stata quella di razionalizzare l’organizzazione dell’Ufficio Legale, a seguito del pensionamento del precedente dirigente, rafforzare il Settore Cultura e Turismo, in vista degli appuntamenti del prossimo anno, anche attraverso l’accorpamento del Servizio Patrimonio, ivi compresa la complessa attività dei beni demaniali dei Sassi. Il percorso amministrativo di cui, come prescritto sono state preventivamente informate le OO.SS. CGIL, CISL e UIL, si propone di rendere operativo un nuovo modello organizzativo più rispondente alle reali ed effettive esigenze della collettività locale. La nuova macrostruttura si avvia ora verso la piena operatività grazie al contributo, altamente professionale, di dirigenti e di dipendenti che in prima persona dovranno attuare il progetto.” Il comunicato conclude dando atto che “In ultimo e non per ultimo, si apprezza la collaborazione di CGIL, CISL e UIL che non hanno formulato eccezioni di sorta. Sarà quindi ora a cura di tutti assicurare un ulteriore sforzo per superare difficoltà che si dovessero registrare in questa importante fase di attuazione.” Peccato che le cose non stiano come descritto, sul fronte sindacale. Nello specifico sono la FP Cgil e la Uil Fpl a contestare quanto scritto in merito alla loro mancata di formulazione di eccezioni. Anzi ricordano di aver fatto una formale richiesta di accesso agli atti per avere maggiore contezza dei contenuti. In precedenza avevano addirittura richiesto una sospensione del provvedimento. E qualche giorno fa hanno persino sollevato un atteggiamento antisindacale del Commissario prefettizio stesso. A seguire il comunicato stampa che segue a firma dei due segretari Massimo Cristallo (FP Cgil) e Angelo Coppola (Uil Fpl).

Precisazioni di Fp Cgil e Uil Fpl in merito alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa sulla nuova organizzazione della macrostruttura del Comune di Matera. “In ultimo e non per ultimo, si apprezza la collaborazione di CGIL, CISL e UIL che non hanno formulato eccezioni di sorta”: sono le parole che si leggono in una nota diffusa a mezzo stampa in ordine alla comunicazione di avvenuta pubblicazione in data 12 marzo 2025 della delibera commissariale con i poteri della Giunta nr. 98 dell’11 marzo 2025, con cui diventa operativa la nuova organizzazione della macrostruttura comunale. Le scriventi organizzazioni sindacali precisano che – al contrario di quanto si legge – sono state espresse, anche a mezzo stampa, in più occasioni osservazioni in ordine a diverse criticità inerenti il nuovo assetto organizzativo dell’Ente. A dimostrazione di quanto sopra, la Fp Cgil e la Uil Fpl di Matera in data 13 marzo 2025 hanno persino inoltrato formale “richiesta di accesso agli atti della procedura: nuova macrostruttura organizzativa dell’Ente”, al fine di tutelare le proprie prerogative lese e gli interessi dei lavoratori rappresentati.