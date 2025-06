Matera, non teme l’anatra zoppa. Al ballottaggio Nicoletti 51,31%, Cifarelli 48,69%.

La regola del non c’è due senza tre si è palesata anche a Matera. E’ quanto sancisce il risultato del ballottaggio appena conclusosi con la vittoria del candidato che vi accedeva con un numero di consensi inferiore. Ovvero di Antonio Nicoletti che partiva svantaggiato rispetto a Roberto Cifarelli. Così, per l’appunto, come capitato nel 2020 con Domenico Bennardi rispetto a Rocco Luigi Sassone e nel 2015 con Raffaello De Ruggieri rispetto a Salvatore Adduce (https://giornalemio.it/politica/matera-bene-per-il-quorum-ballottaggio-in-calo-dell8-ecco-i-dati-dei-3-ultimi-ballottaggi/). E quella che poteva essere persino l’occasione di una rivincita di Salvatore Adduce, tramite interposta persona di cui è stato nume tutelare, per quella sconfitta -anch’essa annunciata perchè figlia della medesima incapacità a mettersi da parte per il bene comune- non si è purtroppo palesata. Non solo, ma gli elettori materani hanno dimostrato di non temere nemmeno lo spauracchio dell’anatra zoppa, forse perchè chi agitava il ritorno del commissario prefettizio erano gli stessi che -quando lo hanno ritenuto conveniente- non si sono mica preoccupati di consegnargli la città sino ad oggi. Quindi, si saranno detti: non sarà mica un guaio, ammesso che ricapiti. Ma molto probabilmente gli elettori avranno anche detto: voglio proprio vedere chi è che si dimette dopo aver fatto tutto sto casino per farsi eleggere. Oppure, vista la composizione dei 18 consiglieri di maggioranza/opposizione e ricordando per bene la loro accorata propaganda fatta tutta in nome dell'”amore per Matera”, e quindi con l’impegno totale a fare tutto per il bene della stessa, vuoi vedere che in nome di tutto ciò non si trovino le motivazioni per garantirne la governabilità? Magari atto per atto, magari di volta in volta, poi il tempo passa e se ne va…persino per cinque anni (Dario De Luca docet, fu sindaco a Potenza dal 2014 al 2019, anche lui senza maggioranza in consiglio). Chi vivrà vedrà. Magari si sono sbagliati. Ma gli elettori non sbagliano mai, esercitando il proprio dovere civico. Magari sbaglia chi li confonde. Comunque, questi i dati finali riportati sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno, Eligendo che assegnano a Nicoletti la vittoria con 13.905 voti e il 51,31% e a Roberto Cifarelli 13.196 voti e il 48,69%.

Mentre i risultati e i seggi delle singole liste aggregate al Sindaco Nicoletti, in totale 11, sono: Fratelli d’Italia (4 consiglieri-Toto Augusto, Sassone Vito, Cerrone Dominque e Morelli Mario); Nicoletti SindacoxMatera Capitale (2-Nicoletti Giuseppe e Bigherati Marco), Forza Italia-PPE (2-Buccico Rocco Michele e Draicchio Stefania), Io Sud (2-Manuello Doriano e Fragasso Daniele Eustachio), Acito Unione di Centro (1-Acito Saverio Francesco Giovanni), La Scelta Giusta (0). I risultati e seggi delle singole liste aggregate a Roberto Cifarelli, in totale 17, sono: Matera Democratica (5 consiglieri-Braia Donato, Antezza Annunziata, Rubino Angelo e Perniola Tommaso); Matera Venti Trenta (3-Casino Nicola, De Mola Gianfranco e Martoccia Fortunato), Matera in Azione (3-Violetto Adriana, Lapolla Angelo e Suriano Roberto), Matera nel cuore (1-Angelino Giovanni), Basilicata Casa Comune per Matera (1-Schiavo Domenico), Matera Futura-Dai Giovani per Matera (1-Colucci Luca), Volt (1-Montemurro Angelo), Socialisti e + Matera (1-Tarasco Saverio), Periferie per Matera (1-Grieco Francesco Paolo), Mathera-Democrazia Materana (0). Oltre allo stesso candidato sindaco non eletto. In totale 18, quindi. Due i consiglieri assegnati a Progetto Comune Matera, di cui uno per il candidato sindaco non eletto, Vincenzo Santochirico e l’altro per Rizzi Marina. Un consigliere, infine, alla lista del M5S nella persona del candidato sindaco non eletto Domenico Bennardi.