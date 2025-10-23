Matera: “Non rispettate le regole”, la minoranza diserta la seduta consiliare

E’ toccato a Roberto Cifarelli rappresentare le ragioni dei consiglieri comunali di minoranza che hanno deciso di non essere presenti alla seduta di questa sera, perchè convocato “senza il rispetto delle regole“. Infatti, all’appello, hanno risposto “presente” 21 consiglieri, (oltre a Cifarelli, i 18 della maggioranza, 2 della minoranza che non abbandonarono l’aula nemmeno la volta precedente: Domenico Schiavo (Basilicata Casa comune) e Paolo Grieco (Periferie di Matera)). Cifarelli ha ricordato che “nella riunione dei capigruppo per la convocazione di questo consiglio era stato chiesto di convocarla per domani, venerdì, e con l’aggiunta di altri argomenti all’ordine del giorno oltre a quello della elezione del Presidente del Consiglio. Al rifiuto, fu abbandonata la riunione e chi rimase in quella sede ha deciso questa convocazione, pur con una presenza non qualificante ai sensi del regolamento (la doppia maggioranza: del 50% dei capigruppo e 50,1% dei voti ponderati).” “Noi non vogliamo che si facciano le sedute solo per prendere i gettoni di presenza. -ha aggiunto- Quale era l’urgenza, considerato che il Sindaco, qualche tempo fa, ha affermato che si andava tranquillamente avanti anche senza il Presidente del consiglio? Andrebbero evitati colpi di mano e prendere atto che la norma obbliga al dialogo, perchè non dobbiamo eleggere “il vostro” presidente, quello della maggioranza numerica appena raggiunta, ma “il nostro” quello dei consiglieri comunali.” Quindi, per questa ragione e concludo, noi abbiamo deciso di non partecipare ai lavori di questa seduta. Perché riteniamo che si debba ritornare al dialogo, indipendentemente da quello che è stato fatto fino a questo momento, e chiediamo ovviamente che si faccia un altro Consiglio comunale, quindi che si rinvii questo Consiglio comunale e se ne faccia un altro, con un ordine del giorno completo di tutti i punti nella disponibilità della segreteria generale grazie.”

Sono seguiti gli interventi di Nicola Casino, Doriano Manuello, Angelo Montemurro e Francesco Saverio Acito. Poi il presidente facente funzioni, Donato Braia, preso atto di quanto rappresentato dagli intervenuti e dal numero delle presenze insufficienti a consentire procedere alla votazione pur prevista all’ordine del giorno, ed ha comunicato l’aggiornamento dei lavori ad altra data da stabilirsi nella conferenza dei capigruppo da tenersi domani e chiusa la seduta alle 20,45. Tutto in un’ora. Con Augusto Toto a cui tocca ancora attendere.