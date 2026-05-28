“Matera non può diventare il simbolo dell’odio xenofobo: questa sarebbe la vera resa culturale.” E’ il titolo di un appello con cui circa 50 organizzazioni politiche, sindacali, della società civile (l’elenco lo trovate più avanti) materane e regionali contestano la deriva xenofoba del neo partito della destra vannacciana che ha trovato anche a Matera i suoi adepti i quali hanno pensato bene di dargli sfogo a fronte di un civile e normale momento di preghiera della comunità musulmana svoltasi in un parco cittadino qualche tempo fa, piuttosto che per le celebrazioni per la Eid-ul-Adha, ovvero la Festa del Sacrificio, iniziata mercoledì 27 maggio. Prendendosi, comunque, il centro della scena politica cittadina. “Respingiamo con fermezza e con indignazione -si legge nel documento- le dichiarazioni diffuse nelle ultime ore da Futuro Nazionale Basilicata, firmate da Giulio Curatella, Antonio Marroccoli e Marco Bigherati, che hanno definito la celebrazione dell’Eid al-Adha da parte della comunità musulmana locale un “simbolo di resa culturale”. Chiamare resa culturale un momento di preghiera, di festa e di condivisione pacifica è razzismo e xenofobia: è esattamente il tipo di linguaggio deumanizzante che prepara il terreno per politiche di esclusione e discriminazione verso le persone più esposte, e che viola un principio fondamentale della nostra Costituzione, quella libertà di culto che lo Stato laico garantisce a ogni comunità senza distinzione. Che queste parole portino anche la firma di un consigliere comunale eletto in questa città rende la cosa quanto mai grave. La vera resa culturale, oggi, in un mondo che chiede urgentemente pace, dialogo e umanità, sarebbe quella di una città che permette a chi giustifica il razzismo e legittima l’oppressione di parlare in suo nome senza conseguenze. Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 insieme a Tétouan, città araba e musulmana. Perché questo titolo acquisisca una significanza reale e non solo di facciata, deve essere un mandato politico e culturale preciso di riconoscimento e accoglienza. La realtà quotidiana di Matera racconta qualcosa di molto più solido e più vero di ciò che vuole la propaganda nazionalista: sono centinaia le persone con un background migratorio che lavorano qui con noi ogni giorno, nella ristorazione, nel turismo, nei settori che tengono in piedi l’economia di questa città, bambini e bambine che frequentano le scuole di questi quartieri, famiglie che ne abitano i rioni e le piazze divenendo componete vitale di una comunità che non ha l’abitudine di definire il dialogo una “resa culturale”. Sono sempre più diffusi gli intrecci di vita, di scambi, di relazioni con le culture che oggi ci abitano e ci arricchiscono insieme. Da ultimo, l’esempio straordinario di diritto alla città e convivialità incarnato dalla G.S. Nouvelle Vision di Matera: giovani provenienti da paesi, culture e religioni diverse che si sono uniti insieme per riqualificare e rigenerare il campetto rionale di San Giacomo, restituendolo alla collettività attraverso un gesto di cura comune concreta, un codice etico condiviso, la custodia quotidiana degli spazi. Come associazioni del territorio che lavorano proattibamente per il riconoscimento di tutte le soggettività e per una città aperta, solidale e antirazzista, invitiamo la cittadinanza e le istituzioni tutte a non trattare queste dichiarazioni come mere provocazioni da ignorare, ma come posizioni politiche inaccettabili da isolare e denunciare con assoluta fermezza.” FIRME: Filef Basilicata ARCI Basilicata Il Sicomoro UISP Matera Materia Futura Comitato per la Pace Matera Noi Ortadini Ergghiò Matera Strane Nuvole Giovani Europeisti Verdi – Basilicata Alleanza Verdi e Sinistra – Basilicata Consorzio Materahub PSI Matera Socialisti e+Matera Rebelterra Casa Netural ANPI PD Matera M5S Matera TAM MateraCEA Progetto Comune Cotugno Angelo Raffaele – Gruppo Misto Basilicata Casa Comune La Piazza di Schierarsi Matera Unimatica Confapi Matera Consciousness Sound System ANPPIA Basilicata Associazione Musicale Bela Bartok ALI: Lega Delle Autonomie Locali – Basilicata Roots n’ Stones Circolo polisportivo ECOS CGIL Matera Amabili Confini Città Fertile Voci di Speranza Onyx jazz club IAC Centro Arti Integrate NUDM Matera Associazione Quartiere Lanera Officine Eutopia Collettivo Donne Matera T-Essere Aps B-Link Legambiente Matera Matera Rumore Matera Civica.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.