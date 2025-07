Matera non dimenticherà l’eredità di Giuseppe e Maria

Ed è un bene prezioso come la vita, che va coltivata tutti i giorni ”come un chicco di grano seminato nella terra, per moltiplicare bellezza e nuova vita” Un passaggio dell’omelia di don Angelo Tataranni, direttore della Caritas, che aveva celebrato il matrimonio dei due coniugi, nel corsa dei funerali celebrati nella parrocchia di Maria Santissima Annunziata, insieme al parroco don Giuseppe Tarasco e a don Biagio Plasmati. E al rito ha partecipato una folla di amici e di cittadini per l’ultimo saluto ai coniugi Giuseppe Carrino e Maria Di Pede, deceduti domenica scorsa durante un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 3 in territorio di Bernalda(Matera). Don Angelo Tataranni, ha ricordato il bene prezioso della vita e invitato i giovani a rispettarla.” E’ un dolore che ha colpito una intera comunità-ha detto don Angelo. Non possiamo restare indifferenti. Ognuno deve sentirsi corresponsabile della vita degli altri”.



E ha aggiunto parole e ricordi di due figure importanti della Chiesa: don Lorenzo Milani, il parroco di Barbiana, e Sant’ Agostino. Del primo ha ricordato una scritta nella classe dei ragazzi ”La tua vita mi è preziosa” e del secondo la scomparsa della madre.” Signore- aveva scritto Agostino, rivolgendosi al Signore- non ti chiedo perché me l’hai tolta, ma ti ringrazio per avermela data”. Parole di conforto, di speranza, rivolti a tutti e in particolari a Ilaria e Francesco, quest’ultimo dimesso dall’ospedale e che ha assistito ai funerali su una sedia a rotelle, a causa dei traumi riportati nell’incidente.



Alle esequie ha partecipato anche il sindaco Antonio Nicoletti che aveva proclamato il lutto cittadino, esprimendo – con la voce rotta dalla commozione- vicinanza ai figli Ilaria e Francesco. Non resteranno soli come ha ricordato don Giuseppe Tarasco, parroco della chiesa di Maria Santissima dell’Annunziata, che a espresso vicinanza al dolore dei famigliari. E per questi ultimi ha espresso un breve ricordo, con la voce interrotta dal pianto, Fortunato il fratello di Giuseppe e con un pensiero rivolto ai figli. Al termine dei rito funebre un lungo applauso ha salutato i coniugi Carrino , mentre i negozi della zona hanno tenuto abbassate le saracinesche in segno di rispetto.