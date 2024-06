Matera: nella notte del 25/26 giugno, trattamento di disinfestazione, chiudere finestre e balconi.

I residenti della Città dei Sassi e dei relativi borghi prendano nota che nella notte compresa tra i prossimi 25 e 26 giugno (precisamente dalle 23,00 alle 5,00) “verrà effettuato un trattamento di disinfestazione adulticida” allo scopo di eliminare gli esemplari adulti di insetti (mosche, zanzare, vespe…). Durante tale fascia oraria si raccomanda si: non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; tenere finestre e balconi chiusi; evitare di stendere biancheria; evitare di parcheggiare autovetture in modo tale che possano costituire ostacolo alle operazioni di disinfestazione.

