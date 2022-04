C’è anche Matera tra gli 86 siti dell’iniziativa Flowersofpeace, ossia “fiori di pace” promossa in Italia Infioritalia, l’Associazione delle infiorate artistiche italiane.

A partecipare per la città dei Sassi la Parrocchia di Cristo Re che sotto la guida di Padre Carlo, degli altri frati francescani e dei volontari laici, hanno realizzato

il disegno simbolo di questa giornata che rappresenta una colomba di pace che vola su tutti i cieli e porta ramoscelli d’ulivo in ogni cuore. Il bozzetto, semplice ma d’effetto, è uguale per tutti i partecipanti.

Una manifestazione “silenziosa” per lanciare in questo complesso momento storico un’iniziativa globale e per promuovere un messaggio di pace attraverso il linguaggio dell’arte e dei fiori.

Tutti i paesi partecipanti, sono inseriti in una mappa digitale consultabile al link sottostante, mentre il disegno realizzato con fiori e sabbia colorata è possibile ammirarlo presso la Chiesa di cristo Re in via Gramsci.

( https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fu%2F0%2Fedit%3Fhl%3Dit%26mid%3D1-5tGIQ2rCdSMNAo_zjFKWpc4YNueL9IA%26fbclid%3DIwAR3e8swQLNPNez-4vfBuqhp-6glZdXX_Y3pR3GWh7slRvM0N7DeCGql0IXY%26ll%3D6.819998411647283%252C0%26z%3D2&h=AT2o7YkDI5Ouc-UVgP4hQk6lvYK_q-_Ci7jqjXl3yPlMfH769vczEnqudwmKCvqM8RHLLxPFtd6RydYzlerGxeC6YcidXMS4HbfhKquTg1Jf_47ZnKbVs8UElPOdzQQKIA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2pTIKgRnAMpNWpHLrZQfN1uvE-HQC9ja4eYlEUWrDjnjnp-C0e45DW_yFbVv0AzO0Al7ZRL1BYdvgbs0wxOVRtjNVHvpAUYXwjEtIOMkFn-bmNXSTF8LtrCB8tb992MxNuifHz4W1aMpNSexxNnMPw1yLnVP536Xk9DojS0ur1VoSZHg )