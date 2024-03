“Matera nel cuore” dona uova di Pasqua ad “Azione Disabili Marziolino Odv”

“In vista delle festività pasquali l’associazione “Matera nel cuore” ha donato uova di Pasqua all’associazione “Azione Disabili Marziolino Odv”. ” E’ quanto si legge in una nota in cui Giovanna Casamassima ricorda che: “Domenica 31 marzo dalle 10 alle 12 a Matera si terrà il primo raduno nazionale “La disabilità vista da vicino”, organizzato con amore e dedizione dall’associazione “Azione Disabili Marziolino Odv”. “Matera nel cuore” aderisce a questa iniziativa con un gesto di solidarietà nei confronti dell’associazione guidata da Marziolino Muscatiello per augurare una Pasqua piena di gioia e speranza a tutti i cittadini materani”. Mentre Giovanni Angelino dice che”: “Con questo gesto condiviso con tutti gli iscritti di “Matera nel cuore” voglio rivolgere a tutti i materani gli auguri sinceri di Buona Pasqua, con l’auspicio che questi giorni di festa possano diventare un’occasione di condivisione e solidarietà, perchè l’amore e la comprensione superano ogni barriera. Mi auguro che questa Pasqua porti luce e conforto nei cuori di tutti”.

