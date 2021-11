E’ in programma martedì 23 novembre, alle ore 20.30 presso l’Auditorium “R.Gervasio” di Matera, “Naturarte Dreaming”, una produzione originale NaturArte, composta con la luce e i versi della Basilicata dai Nils Berg Cinemascope, nata nell’ambito della quarta edizione del progetto “NaturArte alla scoperta dei Parchi della Basilicata”, finanziato dalla Regione Basilicata, l’Ente Parco della Murgia Materana.

Il progetto NaturArte sta realizzando un “archivio sonoro” dei 5 Parchi e delle comunità che li abitano, attraverso una lettura artistica e nello specifico, musicale.

L’obiettivo è mettere in relazione le radici profonde della tradizione antica di questi luoghi e di questi territori con una cultura apparentemente distante, come quella scandinava, da cui proviene il musicista e compositore Nils Berg e lasciare alla creatività di quest’ultimo, il compito di rielaborare tali suoni e voci in una maniera del tutto personale, restituendone così una nuova e rigenerata lettura.

Nils Berg compierà dunque un tour nei Parchi della Basilicata, a partire dal 19 novembre, con tappe a Potenza per la prima mondiale e poi Grumento, Francavilla, Melfi e Matera.

La partecipazione agli eventi è libera, fino ad esaurimento posti. Sarà necessario disporre di green pass o certificazione verde, di mascherina personale e si dovranno osservare tutte le disposizioni di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19.

ll Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Michele Lamacchia, dichiara: “Siamo lieti di organizzare un evento di tale portata. Ospiteremo a Matera un’artista tra i più influenti del panorama internazionale, certi di vivere una serata unica per l’intera comunità. Ringrazio il direttore artistico, Luigi Esposito, e tutti i parchi lucani per la bella sinergia che abbiamo messo in campo”.