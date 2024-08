Matera, Murgia ( e non solo) fuori dalla via Appia ”Unesco”. Fdi chiede lumi

Ne avevamo parlato a ridosso della ufficialità della notizia, rimbalzata dalla Capitale, che due tronchi laziali della antica via Appia e quello murgiano ( Matera compresa) non erano entrate a far parte dei beni tutelati dall’ Unesco. E la cosa aveva destato perplessità e critiche per quanto accaduto https://giornalemio.it/uncategorized/niente-patrimonio-unesco-per-tratto-via-appia-della-murgia-ministro-come-la-mettiamo/. Sull’argomento ritornano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Augusto Toto, Daniele Fragasso e Mario Morelli che chiedono al primo cittadino come sia potuto accadere e in attesa che faccia altrettanto il ministro per i beni culturali Gennaro Sangiuliano: fuori tre tronci della via Appia sui 22 candidati. Dal Ministero finora silenzio. Ripetiamo la domanda, aldilà delle responsabilità a catena, di fraintesi e via elencando, c’è possibilità? E se sì, come e quando? Reinserire i comuni dell’area murgiana, Matera compresa,e quelli dell’area pontina tra i beni tutelati dall’Unesco. Una storia all’italiana..Di seguito la nota riguardante la vicenda Matera-Via Appia: Quanto ai selfies di giubilo ormai ci sono e sul web non hanno diritto all’oblio. E questo serva di monito a livello centrale e periferico. Mai vendere la pelle dell’orso… Eppure si è festeggiato a Roma, a Matera e negli altri centri che sono rimasti lungo la via Appia. Incrociamo le dita.

LA NOTA DI FDI



Matera esclusa dal progetto della via Appia da candidare a patrimonio mondiale dell’Unesco. Il Sindaco chiarisca il perchè e le eventuali responsabilità.

Una città intera aspetta ancora dal Sindaco e dall’assessore alla Cultura delle spiegazioni per cui dopo i proclami riguardanti il coinvolgimento del tratto materano nell’antica via Appia, progetto candidato a patrimonio Unesco, abbiamo dovuto apprendere dagli organi di stampa che Matera in realtà è stata esclusa. Comprendiamo che in questo complicatissimo momento del governo cittadino – che ha provocato tra le altre cose il ritiro della delega al turismo ai danni proprio dell’assessore D’oppido – sia più facile farsi un selfie di giubilo anzicchè ammettere una gaffe ma la correttezza istituzionale imporrebbe anche serietà nella comunicazione e completezza d’informazione.

L’auspicio è che il Ministro della Cultura San Giuliano intervenga sulla vicenda esaminando i tratti al momento esclusi e reintegrandoli in un progetto che tutti , ovviamente, vogliamo vedere realizzato con Matera protagonista.

I Consiglieri comunali FdI Matera – Fragasso – Toto – Morelli