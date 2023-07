Matera, mostra fotografica “ucraina. Broken Promises”

Si svolgerà nello spazio espositivo di via delle Beccherie n.41 in Matera, la mostra fotografica promossa dalla galleria Arti Visive con la collaborazione di Stefano Cavalleri, “UCRAINA. BROKEN PROMISES” di Alfredo Bosco.

E’ trascorso quasi un anno e mezzo dal 24 febbraio 2022 quando il mondo intero è rimasto sconvolto dallo scoppio del più importante conflitto sul suolo europeo dalla seconda guerra mondiale, un conflitto che ha radici profonde e che si è nutrito nel tempo di tensioni diplomatiche, di reciproche incomprensioni, di dialoghi interrotti, di promesse non mantenute che si sono alla fine frantumate come vetri di una finestra.

Il panico, la paura, il vuoto e l’incertezza sono i sentimenti che Alfredo Bosco ha raccolto e documentato viaggiando nel territorio ucraino, ascoltando e fotografando la popolazione civile da Lviv fino al Donbass.

Alfredo Bosco ci mostra attraverso gli scatti selezionati ed esposti la realtà degli eventi concentrandosi sulla rottura della quiete piuttosto che sulla brutalità della guerra “per poter permettere – scrive – a chi è lontano di sentire i rumori e le sensazioni che si provano in questo disastro che non sta vedendo una fine”.

Alfredo Bosco è un fotografo freelance che vive e lavora a Milano. Inizia a lavorare come fotoreporter nel 2010 documentando il terremoto di Haiti; nel 2015 ha coperto la criminalità e la vita quotidiana a Caracas; nel 2016 il racket dell’eroina in Kirghizistan e nel 2017 le manifestazioni Nuit Debout e Justice pour Theo a Parigi.

Dal 2011 al 2014 è stato collaboratore dell’agenzia fotografica SGP di Milano lavorando per clienti commerciali e grandi griffe della moda. A partire dal 2014 lavora a un progetto a lungo termine sulla guerra civile in Donbass.

Ha ricevuto la Menzione Fnac TPW 2011 per il suo reportage sulla gioventù locale di Tashkent sotto la dittatura di Karimov. Nel 2015 è stato selezionato da Lensculture come uno dei 50 migliori talenti emergenti al mondo. Nel 2018 il suo progetto Donbass: No Man’s Land è stato selezionato al Lumix Festival of Young Photojournalism.

Da febbraio 2022 si occupa del conflitto in Ucraina collaborando per varie riviste e quotidiani italiani anche come inviato per il programma “Tagadà” su La7.

Opening: sabato 22 luglio ore 19.30 alla presenza dell’autore

La mostra sarà visitabile fino al 10 agosto dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Con il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Matera