Matera: Modificare quel Regolamento di cessione aree PEEP. Per San Giacomo un balzello non dovuto.

Si è tenuta in mattinata, presso l’Hotel San Domenico di Matera, la conferenza stampa dei gruppi consiliari Matera Democratica, Azione per Matera, Socialisti e Più Matera, Gruppo Misto, Basilicata Casa Comune, Periferie per Matera e Materia Futura — dedicata alle modifiche del Regolamento comunale per la cessione delle aree PEEP.

“Un regolamento che, nell’attuale versione in vigore, -secondo i proponenti le modifiche- anziché semplificare le procedure aggrava i costi per circa 1.500 famiglie che da anni attendono chiarezza sui propri diritti di proprietà e sulle modalità di affrancazione.”

“Si tratta – è stato detto dai rappresentanti dell’opposizione – di un tema che tocca la vita concreta di molte famiglie materane. Le nostre proposte puntano a rendere il regolamento più equo e comprensibile, evitando aumenti ingiustificati e discrezionalità nei calcoli. Continueremo la nostra azione politica in Consiglio comunale e tra i cittadini, perché la casa non può diventare oggetto di burocrazia.”

Nel corso dell’incontro, i gruppi di minoranza hanno illustrato nel dettaglio le proposte di modifica avanzate, che mirano a definire i tempi e modalità delle procedure di trasformazione dei diritti in proprietà e affrancazione dei vincoli ed a regolamentare correttamente la rimozione dei vincoli previsti nelle convenzioni.

I gruppi di opposizione hanno annunciato, infine, la presentazione formale degli emendamenti e l’avvio di una campagna informativa pubblica per spiegare ai cittadini gli effetti del nuovo Regolamento per la cessione delle aree PEEP.

Nel corso della conferenza stampa, Roberto Cifarelli, ha stigmatizzato la scelta del sindaco Antonio Nicoletti di non concedere l’uso della Sala Mandela in Municipio per questa iniziativa istituzionale delle opposizioni. Un divieto indicato come segnale preoccupante per la democrazia, considerato che trattavasi di un tema che riguarda tanta parte della cittadinanza materana.

Adriana Violetto, in merito alle proposte, specifica: “Per anni ho studiato e mi sono occupata, come Assessore prima e come Consigliera Comunale poi, della vicenda dei PEEP e soprattutto di quello di San Giacomo. Da anni i cittadini delle cooperative di San Giacomo (e, in generale, delle cooperative con convenzione stipulata ai sensi dell’ art. 35 L. 865/1971) sono stati fortemente penalizzati a causa di interpretazioni vessatorie della convenzione. Con la proposta di modifica del Regolamento sui vincoli alle Aree PEEP che depositiamo oggi, speriamo di ricondurre la situazione di tanti cittadini nei canoni dell’equità e di risolvere un problema che riguarda tante famiglie.” “La nostra proposta -specifica- è volta finalmente a dare giustizia alle cooperative di San Giacomo che sono state vittime, fino a questo momento, di una errata interpretazione della legge, semplicemente applicando la legge in maniera corretta, quindi prendendo atto del fatto che il vincolo di inalienabilità è venuto meno per la serie di riforme che si sono succedute nel tempo e quindi non è possibile chiedere a questi cittadini soldi che non sono tenuti a dare. Soldi che diventano un balzello che rende quelle cooperative diverse da tutte le altre , e assai più vessate rispetto a tutte le altre. Con questo regolamento noi vorremmo ridurre questa iniquità, sempre nel rispetto della legge.”

