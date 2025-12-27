Matera: modifica alla viabilità per il 29 dicembre in occasione passaggio fiaccola olimpica

“In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, previsto per lunedì 29 dicembre 2025, nella città di Matera saranno adottati specifici provvedimenti temporanei di disciplina della sosta e della circolazione veicolare al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di massima sicurezza.” E’ quanto si legge in una nota del Comune in cui però manca un piccolo dettaglio: a che ora inizierà il percorso nella città? (Da verifiche informali successive e sembra acquisito che dovrebbe giungere intorno alle 9,45 in Via Lucana 295, nei pressi della ex Milizia) Nel mentre si specifica che “Matera è stata individuata quale “Comune di Passaggio” del Viaggio della Fiamma Olimpica, evento di rilevanza nazionale che vedrà il transito di un convoglio di veicoli intervallato dai Tedofori lungo diverse vie del centro abitato. Questo il percorso della Fiamma Olimpica:

• Arrivo del convoglio: S.S. 7 – svincolo Matera Sud S.P. 10 – Via Lucana (Monumento la Milizia).

• Partenza convoglio con Tedoforo: Via Lucana fino all’intersezione con Via R. Scotellaro.

• Percorso Tedoforo: Via R. Scotellaro – Via del Corso – Via San Francesco – Piazza Sedile – Via Duomo – Piazza Duomo – Gradoni Duomo – Gradelle San Nicola del Sole – Via D’Addozio – Via Pentasuglia – Via F.P. Volpe – Via Stigliani.

• Percorso convoglio senza Tedoforo: Via Lucana – Via XX Settembre – Via Amendola – Via Stigliani.

• Percorso convoglio con Tedoforo (uscita città): Via Stigliani – Via Annunziatella – Via Nazionale – Via dei Bizantini in direzione S.S. 99 per Altamura.

In merito alla sosta, saranno adottati i seguenti provvedimenti: Divieto di sosta con rimozione coatta nell’area antistante il Palalanera “G. Grieco” (Via Pasquale Vena) dalle ore 7 alle ore 10. Dalle ore 7 alle ore 11, e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti vie: Via Lucana (tra rotatoria Via Cappuccini e Via Ridola, lato destro direzione centro), Piazza Duomo (lato Belvedere), Via Fiorentini (tra Via D’Addozio e civico 82), Via Amendola (tra Via XX Settembre e Via Stigliani), Via Stigliani (tra Via Amendola e Via XX Settembre). E’ prevista inoltre la sospensione degli stalli di sosta a pagamento in concessione alla società TMP Srl in Via Amendola e Via Stigliani fino alle 11 del 29 dicembre 2025. In merito alla circolazione, è prevista la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso interessato, per il tempo strettamente necessario al passaggio del convoglio, nonchè l’obbligo di arresto per i veicoli nelle strade intersecanti o confluenti e rispetto delle indicazioni del personale preposto.

Il traffico veicolare sarà deviato su percorsi alternativi. La società Miccolis S.p.A., concessionaria del trasporto pubblico urbano, è autorizzata ad apportare eventuali modifiche ai percorsi delle linee TPU nella fascia oraria 09–11. Il personale di Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale potranno adottare ulteriori modifiche alla circolazione, se ritenute necessarie. Saranno esclusi dai provvedimenti i veicoli al seguito della manifestazione, delle Forze dell’Ordine, di soccorso e di emergenza.

Il Comune invita i cittadini a limitare l’uso dei veicoli privati nella fascia oraria interessata e a prestare la massima collaborazione, contribuendo così alla buona riuscita di un evento di grande valore simbolico e sportivo per la città e per l’intero Paese.”