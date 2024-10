Matera, Micheal Rosen 4tet in concerto al Rosetta Jazz Club

Una nuova stagione all’insegna del jazz e dello stare insieme. Con questo spirito, riaprono le porte del Rosetta Jazz Club a Matera. Infatti, domenica 06 ottobre, dalle ore 21, il palco del club della Città dei Sassi ospiterà Micheal Rosen 4tet, una band d’eccezione pronta ad entusiasmare il pubblico. Il protagonista principale sarà Michael Rosen, straordinario musicista, che ha iniziato la sua carriera frequentando la prestigiosa Berklee School of Music, dove ha vinto una borsa di studio, e tra gli altri, ha seguito i corsi di George Garzone, Bill Pierce e Gary Burton. Successivamente si è diplomato (Magna Cum Laude) dopo appena cinque semestri.

Durante la sua sosta a Boston, Rosen ha suonato frequentemente nei locali cittadini con numerosi musicisti, tra cui il pianista Danilo Perez. Dopo un tour italiano con il pianista Delmar Brown nel 1987, l’artista si è stabilito in Italia. Nel contesto musicale europeo, Rosen si è esibito in diversi e noti jazz festival, incidendo con tutti i principali artisti italiani e svizzeri, da Enrico Rava e Franco D’Andrea a Roberto Gatto e Franco Ambrosetti, per citarne alcuni. Inoltre Rosen ha condiviso il palco anche con molti musicisti americani di caratura internazionale, tra cui Jim Hall, Carl Anderson, Tommy Campbell, Peter Erskine, Mike Stern e Kenny Wheeler. Stimato anche dai colleghi della musica classica, l’artista è stato chiamato più volte per condividere dei concerti estivi insieme a diversi elementi dell’Orchestra Della Scala. Attivo anche nel mondo del POP, egli ha collaborato in 65 album di artisti come Mina, Adriano Celentano, Fabio Concato, Rossana Casale, Renato Zero, oltre a partecipare a tournée e trasmissioni televisive con Edoardo Bennato, Giorgia, Biagio Antonacci.

Il suo nome è apparso in tante copertine di dischi insieme a musicisti di significativo livello, tra i quali Tom Brechtlein, Steve Ferrone, Enrico Rava, Franco D’Andrea, Oscar Cartaya, Bo Diddley e Antonio Faraò, mentre i suoi assoli sono stati utilizzati anche per la colonna sonora del famoso corpo di ballo ISO, nelle performance a Tokyo ed al Rockafeller Center di New York.

Il primo cd, “Elusive Creatures”, di Michael Rosen è stato pubblicato nel 1996, premiato dalla critica, sia italiana che canadese. Il suo secondo cd, del 1999, è stato registrato a New York con una band composta dal percussionista Cyro Baptista e dal pianista Werner “Vana” Gierig. Il terzo cd, “Living Things” (‘live’ registrato al Teatro Paiesiello di Lecce), è uscito nel 2002, mentre il suo quarto cd, “The Surge and The Flow”, è d’imminente pubblicazione.

«Per noi è un onore accogliere Michael Rosen al Rosetta Jazz Club di Matera. Un artista eccezionale che ha calcato importanti palcoscenici nel mondo e condividerà una serata di magia con il nostro pubblico. Siamo certi che sarà un’esperienza indimenticabile in un contesto speciale e unico, come quello del nostro club», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

Nella città dei Sassi ad accompagnare Rosen ci sarà una ritmica band costituita dal chitarrista pugliese Guido Di Leone e dai lucani Giuseppe Venezia e Giovanni Scasciamacchia, rispettivamente al contrabbasso e alla batteria. L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.