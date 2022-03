Aspiranti direttori d’orchestra seguiranno i corsi fino a luglio i 15 iscritti alla Master class in direzione d’orchestra che “La Camerata delle Arti” ha organizzato e che sono cominciati nel marzo scorso. Gli allievi, provenienti da tutta Italia e con una grande componente femminile, hanno scelto Matera per mettere a punto la loro preparazione sotto la guida del maestro Nicola Samale, uno dei nomi più importanti del panorama nazionale e impegnarsi nella preparazione de “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. . La master class è promossa con il Patrocinio del Comune di Matera, della Regione Basilicata Dipartimento di Presidenza Ufficio Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione

Internazionale Piano Regionale dello Spettacolo e con il contributo del Ministero della Cultura.

Il maestro Nicola Samale è nato a Castelnuovo d’Istria e ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia flauto e direzione d’orchestra (In quest’ultimo caso sotto a guida di insegnanti come Franco Ferrara, John Barbirolli e Hermann Schercher.

Oltre alla musica classica, ha lavorato anche nell’ambito della musica leggera: nel 1973 diresse l’Orchestra della RCA Italiana nell’album di Renato Zero “No! Mamma, no!” e ha collaborato con numerosi cantanti come Claudio Baglioni, Fabrizio De Andrè e soprattutto con Antonello Venditti con cui ha lavorato per quattro album e per il brano “L’agente Tuttumpezzo”, incluso nella colonna sonora di “Signore e Suignori, buonanotte”. In collaborazione con Giuseppe Mazzucca ha lavorato ad alcune colonne sonore di film e ad alcune orchestrazioni e arrangiamenti, in particolare per la prima versione della ricostruzione del finale incompiuto della “Nona sinfonia” di Anton Bruckner, in seguito sviluppata con John. A, Phillips e Benjamin.Gunnar Cohrs.