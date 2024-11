Matera: martedì, ricordo dei caduti nelle missioni militari internazionali di pace

Nel mese di marzo 2003, sulla base di giustificazioni poi rivelatesi false (possesso di armi di distruzione di massa) gli USA, la GB e altri Stati, invasero l’Iraq. Il 1º maggio 2003 la cosiddetta seconda guerra del Golfo è ufficialmente finita, senza che per altro gli eserciti stranieri avessero il controllo pieno del territorio, subendo gravi perdite dalla resistenza irachena. In questa fase, nella città di Nāṣiriya, le forze armate italiane parteciparono alla missione militare denominata “Operazione Antica Babilonia“, con scopi di carattere umanitario, come richiesto anche dalla risoluzione 1483 del 22 maggio 2003 approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con cui -infatti- si invita tutti gli Stati a contribuire alla rinascita dell’Iraq, favorendo la sicurezza del popolo iracheno e lo sviluppo della nazione. Ciò nonostante numerosi furono gli attacchi militari subiti anche dal contingente italiano, tra cui il più grave avvenne il 12 novembre 2003 che provocò 28 morti. Ed è in questa data che come si legge in una nota “Il Comune di Matera unitamente al Comando Provinciale Carabinieri di Matera, accogliendo l’istanza del Coordinamento tra le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Matera, hanno voluto dare un segno visibile della riconoscenza di tutti i cittadini di Matera nei confronti di coloro che hanno sacrificato la loro vita per difendere i diritti fondamentali dell’uomo, la democrazia, la pace, la sicurezza e la libertà dei popoli e per fronteggiare il terrorismo in ogni sua forma, ispirandosi ai dettami della nostra Costituzione.” Ovvero una cerimonia che si svolgerà alle ore 10,20 -di martedì 12 novembre 2024- nel Rione Giada di Matera, in via dei Caduti di Nassirya. Tenendo presente anche la particolare pericolosa situazione in cui sono esposti i militari italiani nel Sud del Libano nell’ambito della missione UNIFIL.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.