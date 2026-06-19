Matera: martedì nuovo Consiglio comunale…. con il “TOTO interrogatorio”

Sarà una due giorni di lavoro per il consiglio comunale di Matera che oltre ad essere stato convocato in seduta straordinaria nella mattinata di lunedì prossimo 22 giugno, con all’ordine del giorno il raddoppio della Statale 7 Matera-Ferrandina e la presenza dell’Assessore regionale Pepe, viene ora convocato anche per il giorno successivo. La nuova seduta straordinaria, in 1^ convocazione, è convocata infatti alle ore 16:00 di martedì 23 giugno 2026. Al primo punto dell’ordine del giorno c’è la sempiterna “Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio), destinata a rimanere un permanente convitato di pietra di ogni convocazione. Una dimostrazione di impotenza di cui nessuno sembra più farci caso. Ma a non farlo dimenticare è proprio quel consigliere Comunale -Augusto Toto- inizialmente designato dalla maggioranza a coprire tale incarico e che poi -passato nei banchi dell’opposizione- si sta esercitando (e financo divertendo) nel ruolo di spina nel fianco particolarmente fastidiosa. Infatti, delle 14 interrogazioni che cosituiscono il resto dell’ordine del giorno, ben OTTO sono state avanzate proprio da lui. Le altre quattro sono di Luca Colucci, Angelo Rubino, Annunziata Antezza e del gruppo Matera in Azione. Eccole in dettaglio: a. Interrogazione a firma del consigliere Colucci avente ad oggetto: “Interrogazione consiliare sulla gestione dei fondi relativi al programma “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”; (Prot. n 0024399/2026 del 16/03/2026); b. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per la gestione del Centro per la Creatività presso l’immobile di Casa Cava”; (Prot. 0025999/2026 del 19/03/2026); c. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per il ripristino della sicurezza stradale e per un piano di manutenzione straordinaria per Matera 2026 Capitale della Cultura e del Dialogo”; (Prot. 0027016/2026 del 24/03/2026); d. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Rubino avente ad oggetto: “Interrogazione sul censimento degli stalli di parcheggio riservati a persone con disabilità”; (Prot. 0027578/2026 del 25/03/2026); e. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Stato dell’arte del nuovo Regolamento per l’assegnazione in sub-concessione di immobili ed aree di proprietà dello Stato nei Rioni Sassi e gestione delle sub-concessioni scadute o in scadenza”; (Prot. n. 0028522/2026 del 27/03/2026); f. Interrogazione a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Interrogazione comunale su stato dell’iter di valorizzazione e gestione del castello tramontano e dei siti rupestri urbani”; (Prot. n. 0030380/2026 del 01/04/2026); g. Interrogazione a firma del consigliere Annunziata Antezza avente ad oggetto: Stato di attuazione dell’Ordine del Giorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2025 del 18/07/2025; (Prot. n. 0030841/2026 del 02/04/2026); h. Interrogazione a firma del consigliere Domenico Bennardi avente ad oggetto: Interrogazione circa gli interventi su strade rurali, contrade e borghi cittadini e lo stato di attuazione del piano straordinario di manutenzione; (Prot. n. 0030976/2026 del 02/04/2026); i. Interrogazione a risposta scritta e orale del consigliere TOTO avente ad oggetto “Recupero dei tributi ICI e IMU relativi agli immobili demaniali in subconcessione negli antichi Rioni Sassi “; (Prt. G. 0032985/2026 del 09/04/2026); j. Interrogazione a risposta scritta e orale del consigliere TOTO avente ad oggetto “Inadempienza del Comune di Matera per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in via Conversi (Peep San Giacomo) e ritardo nella consegna di 24 alloggi ERP “; (Prt. G. n. 0034521/2026 del 14/04/2026); k. Interrogazione a risposta scritta/orale del consigliere TOTO avente ad oggetto: Che fine ha fatto il bando di gestione del MU.DEA.M; (Prt. G. n. 003887/2026 del 27/04/2026); l. Interrogazione a risposta scritta/orale del consigliere Rubino avente ad oggetto: Rimozione e messa in sicurezza dei limitatori di velocità ammalorati – Via Dante e altri tratti urbani; (Prt. G. n. 0042696/2026 – E – 07/05/2026); m. Interrogazione a risposta scritta/orale del Cons. TOTO avente ad oggetto: Proroga rinnovo concessioni cimiteriali e stato di avanzamento dei lavori del campo di inumazione presso il Cimitero di C.da Pantanello; (Prt G. n. 0043995/2026 dell’11/05/2026); n. Interrogazione a risposta scritta/orale dei Consiglieri di MATERA IN AZIONE avente ad oggetto: “Interrogazione URGENTE a risposta scritta e orale” – Centri Estivi ed attività estiva per minori e persone con disabilità. (Prt. G. n. 0050846/2026 del 26/05/2026).” Siamo in periodo di esami e vedremo come saranno valutate le risposte “scritte o orali” che verranno fornite dal Sindaco Nicoletti e/o dai suoi assessori. Come sempre, infine, viena “garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/ .”

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