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Matera: mancano 100 giorni al MiniBasket in Piazza 2026

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Iniziato il countdown per la 34° edizione del MiniBasket in Piazza. Mancano 100 giorni all’attesissimo appuntamento con il più grande evento internazionale cestistico dedicato ai piccolissimi atleti della palla a spicchi. “Anche in questa edizione -si legge in una nota- grande attenzione alla condivisione e all’amicizia tra i popoli, in un momento molto delicato per il mondo intero. Lo sport e la passione per la pallacanestro, faranno nuovamente da corollario a momenti di scambio di tradizioni e emozioni per oltre settecento miniatleti che torneranno ad invadere Matera e diverse città limitrofe lucane e pugliesi. Oltre alla città dei Sassi, anche per questa edizione sono previsti appuntamenti sportivi dislocati a: Nova Siri, Grottole, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Bitonto, Corato, Bitritto e Policoro (novità di questa edizione). Una grandiosa festa di sport che prenderà il via con la cerimonia inaugurale di domenica 21 giugno, quando tutte le 48 squadre partecipanti si riuniranno per il primo atto della manifestazione. Una sfilata per le vie di Matera accoglierà le delegazioni di almeno dodici Nazioni, per una settimana intensa di gare, attività culturali e sociali. La finale, una consuetudine consolidata della manifestazione, si terrà sabato 27 giugno 2026 in piazza Vittorio Veneto, sotto le luminarie della festa patronale di Maria Santissima della Bruna, che caratterizza Matera in quei giorni. Il conto alla rovescia è iniziato. I soli cento giorni che separano la città dei Sassi e i territori pugliesi e lucani limitrofi dall’arrivo della carica dei minicestisti, rende l’attesa spasmodica. Si stanno perfezionando gli ultimi dettagli della macchina organizzativa, sempre complicata e delicata, per accogliere tantissimi piccoli, molti tecnici e dirigenti, e soprattutto tantissime famiglie dall’Italia intera e dal Mondo. Matera accoglierà i suoi ospiti tra soli cento giorni tra colori, suoni e voci di diverse lingue, culture, religioni e tradizioni, ma unendoli in un solo grido che richiama alla voglia di divertirsi e giocare. “Lasciateci giocare” come cita la promessa del Miniatleta che sarà ancora una volta interpretata in più lingue possibili. Un solo scopo: conoscersi e condividere momenti di gioia, creare amicizie che andranno oltre i confini e avvicinare le culture di ogni bambino che sarà presente a Matera e non solo in queste settimane di MiniBasket in Piazza. Anche per questa edizione sono previste 48 squadre: 2 dal sud America, 3 dal Medioriente, 2 dall’Africa e 4 da altre nazioni europee, oltre che le diverse rappresentative italiane. I giorni di festa si avvicinano, iniziamo il conto alla rovescia: 99, 98, 97… il MiniBasket sta per tornare e sarà ancora spettacolo e saranno ancora giorni di grandi emozioni.”

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