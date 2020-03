Il Movimento 5 Stelle di Matera chiede al sindaco di emettere un’ordinanza per evitare il gioco nelle tabaccherie, sulla scia del comune di Bergamo ed altri, al fine di evitare occasioni di contagio.

“Quella che stiamo vivendo – si legge in una nota– è una situazione di emergenza, ci attendono giorni e probabilmente settimane di disagi e sacrifici.

E’ necessario uno sforzo da parte di tutti per contenere le uscite superflue e senza motivi validi e urgenti per salvaguardare la salute della collettività.

Almeno fino al raggiungimento del picco dei contagi, dobbiamo assolutamente ridurre al minimo i contatti tra persone.

La personale ed evidentemente irrefrenabile pulsione ludopatica che persevera in questi giorni va ostacolata e frenata per la salute di tutti.

Riteniamo del tutto inopportuno e pericoloso dare seguito al gioco nelle tabaccherie e chiediamo un’ordinanza che imponga agli esercenti di spegnere monitor e slot machines.

Suggeriamo anche al sindaco e alla Giunta di sospendere tutte le ZTL attualmente attive, per consentire la consegna della spesa a domicilio, servizio che serve in questo delicato momento anche a dare un sostegno alle attività commerciali che si sono attivate in tal senso.”

(La foto di copertina non è di questi giorni)