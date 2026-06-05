Matera: Lunedì, seduta consiliare straordinaria aperta sulla vertenza CALLMAT. Invitati Cupparo, azienda e sindacati.

Da una nota si apprende che “il Consiglio Comunale di Matera è convocato in seduta straordinaria aperta alle ore 9:00 di lunedì 8 Giugno 2026 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 1. Dibattito avente ad oggetto: “Richiesta urgente di convocazione del Consiglio comunale sulla vertenza CALLMAT ai sensi del vigente Regolamento comunale”. Sono stati invitati a partecipare: ▪ L’assessore regionale con delega alle attività produttive, lavoro e formazione Francesco Cupparo; ▪ Il Direttore Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi Alla comunità della Regione Basilica Giuseppina Lo Vecchio; ▪ Direzione aziendale CallMat; ▪ RSU CallMat di Matera; ▪ SLC-CGIL Basilicata; ▪ FISTEL Cisl Basilicata; ▪ UILCOM Basilicata; ▪ UGL-Telecomunicazioni Basilicata. Si comunica, inoltre, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.