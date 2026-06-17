Matera: Lunedì, seduta consiliare aperta sul raddoppio della SS7 Matera-Ferrandina con Pepe

Il Consiglio Comunale di Matera, si apprende che, è stato “convocato in seduta straordinaria aperta alle ore 9:30 di lunedì 22 Giugno 2026 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio “, per la trattazione di un unico punto all’Ordine del Giorno: “Richiesta di convocazione di un Consiglio comunale aperto con la partecipazione dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e dei rappresentanti dell’Anas. Richiesta di accesso e illustrazione del tracciato progettuale candidato al finanziamento per il raddoppio della SS7 Matera – Ferradina”. La seduta sarà possibile seguirla anche in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.

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