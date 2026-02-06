Matera: lunedì, consiglio comunale, ancora Presidenza CC, ordini del giorno e debiti fuori bilancio

Con una nota si informa che è stato convocato il Consiglio Comunale di Matera, “in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 15:30 di lunedì 09 febbraio 2026 (e di 2^ convocazione alle ore 15:30 di venerdì 13 febbraio 2026), presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio); 2. Mozione di indirizzo per il rafforzamento delle agevolazioni tari nel Comune di Matera, a firma dei consiglieri Fortunato Martoccia e Nicola Casino (Prot. n. 0009277/2026 del 30.01.2026); 3. Mozione avente ad oggetto “Istituzione di un Fondo comunale straordinario per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari in condizione di disagio economico” a firma dei consiglieri Fortunato Martoccia e Nicola Casino (prot. n. 0009277/2026 del 30.01.2026); 4. Comunicazione della delibera di Giunta n. 26 del 04/02/2026 avente ad oggetto: Prelievo dal fondo di riserva per € 9.776,10; 5. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n.267/2000, derivante da D.I. n.657/2025; 6. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n.267/2000, derivante da D.I. n.621/2025; 7. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri comunali, primo firmatario consigliere Domenico Bennardi, avente ad oggetto: “Valorizzazione della memoria storica femminile: Intitolazione di luoghi pubblici alle 21 Madri Costituenti e alle prime donne elette nel Consiglio Comunale di Matera” (Prot. 0010496/2026 del 03.02.2026.” Si rende noto- inoltre- che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante

trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito

istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-

dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.”

