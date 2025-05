Matera: Luca Briasco racconterà “minimum fax e la letteratura americana”.

Mercoledì 4 giugno p.v., alle ore 19.30, in libreria, Luca Briasco racconterà “minimum fax e la letteratura americana”.

Minimum fax è una casa editrice indipendente nata nel 1993. Ha costruito e affermato la sua identità con un lungo e innovativo lavoro di ricerca sulla letteratura americana contemporanea, portando da un lato alla scoperta per l’Italia di nuove voci come quelle di Wallace, Lethem, Homes, Moody, Eggers e dall’altro valorizzando i maestri della generazione precedente come Bukowski, Vonnegut e, soprattutto, Raymond Carver, la cui riscoperta è passata per la ritraduzione dei suoi testi più importanti. Dal 2003, con la collana “minimum classics”, la casa editrice ha garantito nuovi e diversi lettori per autori come Bernard Malamud, Flannery O’Connor, Richard Yates, John Barth, William T. Vollman.

Luca Briasco è direttore editoriale di minimum fax, scrittore e traduttore di autori del calibro di J.G. Ballard, J. Lansdale, J. Thompson., R. Brautigan, Hanya Yanagihara (sua la traduzione di “Una vita come tante”) e dal 2018 è la voce italiana di Stephen King. Indubbiamente, è uno dei più autorevoli americanisti del nostro Paese: segnaliamo il suo “Americana. Libri, autori e storie dell’America contemporanea” (minimum fax, 2016) e la sua curatela, con Mattia Carratello, del volume “La letteratura americana dal 1900 a oggi” (Einaudi, 2011).

Questo è il primo degli incontri di “Manuziana”, ciclo dedicato al racconto della storia e del lavoro editoriale in Italia