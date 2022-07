Matera, l’opera di G. Verdi eseguita in forma di concerto.

Dopo il grande successo del concerto “Lirica sotto le stelle”, il MATERA FESTIVAL 2022propone un altro straordinario appuntamento con la magia dell’opera: mercoledi 3 agosto, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice della Terrazza Palazzo Lanfranchi di Matera, “FALSTAFF” di Giuseppe Verdi, eseguito in forma di concerto.

Nell’occasione, per la prima volta suoneranno insieme l’Orchestra della Magna Grecia e l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, dirette dal M° Gianluca Marcianò.

Solisti Raffaele Facciolà (Falstaff), Benjamin Cho (Ford), Manuel Amati (Fenton), Orlando Polidoro (Dr. Cajus), Andrea Galli (Bardolfo), Alberto Comes (Pistola), Martina Gresia(Mrs. Alice Ford), Federica Zanello (Nannetta), Camilla Antonini (Mrs. Quickly), Margherita Rotondi (Mrs. Meg Page).

“Siamo particolarmente orgogliosi – ha dichiarato il M° Piero Romano, direttore artistico della Magna Grecia – di proporre Falstaff, l’ultima opera di Giuseppe Verdi. Un capolavoro straordinario con solisti di primissimo piano, supportati da una orchestrazione altrettanto importante e corposa. Per questa ragione, per la prima volta saranno insieme l’Orchestra della Magna Grecia affiancata dall’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, che rappresenta per noi la più bella scommessa sulla valorizzazione di giovani talenti. Esperienza ed entusiasmo, in un mix affidato nelle sapienti mani del direttore, il M° Gianluca Marcianò, che ha dato alla Magna Grecia un personale contributo di professionalità e di gusto artistico”.

Il “MATERA FESTIVAL 2022” dell’Orchestra della Magna Grecia è realizzato con il supporto istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata, in collaborazione con Basilicata Circuito Musicale. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: Bolletta Ok, Bawer, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano.

Posto unico: 10 euro.

Prossimo appuntamento Matera Festival 2022:

Giovedi 11 agosto, ore 21.00, Terrazza di Palazzo Lanfranchi

“THE ELTON SHOW – Tributo a Elton John”

Info: www.orchestramagnagrecia.it