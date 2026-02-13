Matera: Lions Club Matera Host parteciperà sabato 14 febbraio alla Raccolta del Farmaco

Alla raccolta della 26^ Edizione partecipano in Italia 6000 farmacie di cui 18 situate in provincia di Matera. A Matera città le farmacie coinvolte sono 8 e nelle seguenti farmacie saranno presenti i volontari del Lions Club Matera Host: Silvia Motta in Via Ridola, Antonietta Motta in Via Dante e Guerricchio in Via Don Luigi Sturzo.

I farmaci raccolti nel 2025 in Italia ammontano a 653.339 confezioni consegnate a più di 2.000 realtà benefiche. Quest’anno in tutta Italia la povertà farmaceutica è aumentata di pari passo con l’aumento della povertà sanitaria ed ancora più marcatamente nel Mezzogiorno, e quindi anche a Matera. Infatti, nel 2024, in Italia la povertà assoluta delle famiglie è aumentata dal 7,7% all’ 8,3% mentre nel Mezzogiorno, per le famiglie residenti in comuni con un numero maggiore di 50.000 abitanti, è aumentata in maniera più marcata (dal 9,4% all’11,6%). Le persone in condizioni di povertà sanitaria sono prevalentemente uomini (pari al 51,6% del campione, contro il 48,4% delle donne) e persone in età adulta (18-64 anni, pari al 58%). I malati acuti (56%) superano i malati cronici (44%).

Servono, soprattutto, farmaci per l’influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

«I dati sulla povertà sanitaria ci restituiscono, anche quest’anno, un quadro preoccupante per migliaia di famiglie. Banco Farmaceutico aiuta a curare chi non può permetterselo, praticando, grazie al sostegno e insieme a migliaia di volontari, farmacisti, aziende e cittadini, la gratuità», ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico ETS.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.