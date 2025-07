Matera: Legambiente e Associazione Ambiente e Legalità contro occupazione selvaggia spazi pubblici

Legambiente e Associazione Ambiente e legalità con una nota “esprimono la propria ferma condanna e profonda disappunto riguardo all’occupazione selvaggia e indiscriminata di spazi pubblici nel centro storico di Matera, in particolare in Piazza Duomo e nelle vie adiacenti. Questa situazione rappresenta un grave attacco al patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico della nostra città, minando l’autenticità e la bellezza di uno dei luoghi più simbolici e riconosciuti al mondo come patrimonio dell’umanità. Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un’escalation di installazioni di ombrelloni, tavolini, strutture temporanee e altre forme di occupazione che deturpano il paesaggio urbano, spesso senza alcuna regolamentazione o rispetto delle normative vigenti. Queste pratiche, oltre a creare un’immagine di disordine e incuria, compromettono irreparabilmente l’integrità storica e ambientale del centro storico, rischiando di snaturare l’autenticità di un patrimonio che dovrebbe essere tutelato e valorizzato. Il centro storico di Matera, con le sue chiese rupestri, i sassi, le piazze e le vie antiche, è un patrimonio di inestimabile valore che merita rispetto e cura. La presenza di strutture e di installazioni temporanee senza regole chiare e stringenti non solo deturpa il paesaggio, ma mette a rischio la stessa identità culturale e il rispetto delle norme di tutela ambientale e urbanistica. Chiediamo con fermezza alle autorità competenti di intervenire immediatamente per mettere fine a questa situazione di degrado. È necessario adottare regolamenti chiari, stringenti e rispettati, che impediscono ulteriori installazioni che garantiscano la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale di Matera. La salvaguardia del centro storico non può essere sacrificata a interessi di breve termine o di lucro, ma deve rappresentare una priorità assoluta per la nostra comunità e le istituzioni. Le associazioni si riservano di intraprendere tutte le iniziative necessarie, anche legali, per difendere e promuovere la tutela di questo patrimonio, affinché il centro storico di Matera possa continuare ad essere un esempio di bellezza, rispetto e sostenibilità.

È ora di agire con decisione e responsabilità, per ripristinare a Matera il suo volto autentico e preservare il suo patrimonio per le generazioni future.”