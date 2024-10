Matera: le strade in cui il 5 e 6 ottobre, causa G7, è sospesa la raccolta rifiuti

Sabato 5 ottobre, a seguito delle misure di sicurezza adottate in occasione del G7, il Comune di Matera rende noto che sarà sospesa la raccolta dei rifiuti porta a porta nelle seguenti strade del centro cittadino: Via Ridola, Piazzetta Pascoli, Via Duni, Vico 1 e Vico 22 Duni, Vico Case nuove, Via Bruono Buozzi, Piazza San Pietro Caveoso, Via Madonna delle Virtù (sino a Porta Pistola), Via Rocco Scotellaro, Via del Corso (nel tratto compreso tra Via Scotellaro e Via San Francesco), Via San Francesco, Piazza del Sedile, Via Duomo, Piazza Duomo, Via delle Beccherie (nel tratto compreso tra Piazza del Sedile e via del Calderano -civico 79), via Ridola (dall’intersezione di via del Corso). Mentre, domenica 6 ottobre, nelle seguenti strade: Via Rocco Scotellaro, Via del Corso (nel tratto compreso tra Via Scotellaro e Via San Francesco), Via San Francesco, Via Ridola (dall’intersezione di Via del Corso). In tutte le vie elencate, sabato e domenica, è fatto divieto di esporre i mastelli ed i contenitori di rifiuti della raccolta porta a porta. Da lunedì 7 ottobre la raccolta riprenderà regolarmente. Attenzione a non lasciare per strada (a partire dalle 5,00 di sabato) i predetti contenitori. Altrimenti, si avvisa che, gli stessi saranno sequestrati e i trasgressori multati con sanzioni da € 25,00 a € 500,00 per ogni mastello.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.