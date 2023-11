Matera: lavori riqualificazione di Via Collodi

“Sono partiti i lavori di riqualificazione in via Collodi, arteria urbana nevralgica di collegamento tra il centro direzionale e Matera Nord.” Ne dà notizia il sindaco, Domenico Bennardi, spiegando che “l’Amministrazione comunale ha investito 74mila euro su questa arteria urbana, dove da anni ormai non si ripristinava il manto stradale, pur in presenza di pendenze e una cattiva regimentazione dell’acqua, che creava infiltrazioni nel terreno. Nella mattinata di domani la strada sarà riasfaltata e tra domani pomeriggio (giovedì 30 novembre) e venerdì, via Collodi verrà riaperta al traffico, mentre si proseguirà con le opere di revisione delle pendenze, per una nuova e più efficace regimentazione delle acque

«Un lavoro atteso da tempo -commenta Bennardi- in presenza di un degrado stradale evidente e molto fastidioso, per la presenza di importanti dislivelli fino al 10% nella parte terminale, andando verso il centro direzionale. L’intervento di via Collodi, fa parte del lotto funzionale da 274mila euro, che comprende anche quelli su via dei Messapi e Bruzi. Tutto con lo scopo di mettere in sicurezza le nostre strade urbane, a beneficio di automobilisti e utenti delle due ruote. Ci scusiamo con i cittadini per questi pochi giorni di disagio, dovuti alla necessaria chiusura della strada, che tornerà percorribile già giovedì sera. Abbiamo scelto di avviare i lavori in questo mese di novembre anche per limitare i disagi, essendo un periodo di più modesta circolazione in città, rispetto alla primavera o all’estate. Ringrazio gli assessori che hanno seguito questi lavori e gli uffici comunali di settore».