“L’interlocuzione in corso da qualche mese tra l’assessorato Ambiente e Sostenibilità e l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera inizia a dare i primi frutti.

Oltre all’istituzione del servizio Veterinario di turno, già attivo da Aprile 2021, atto a garantire la presenza costante di un servizio veterinario nei weekend e nei festivi, da qualche settimana si è dato il via ai corsi del progetto Antares presso l’istituto Tecnico Agrario G. Briganti.”

E’ quanto si apprende da una nota che così prosegue:

“Tale progetto mira all’educazione dei proprietari di animali da compagnia affinché adottino doverosamente una relazione responsabile, per creare una sana convivenza, con gli animali di famiglia e con la società. L’idea è di estendere questa esperienza nei prossimi mesi – a titolo gratuito – anche ai cittadini materani, per rendere ancora più saldo e soddisfacente il rapporto con il proprio animale.

La collaborazione tra Amministrazione Comunale e Ordine dei Veterinari ha portato alla promozione, presso la Prefettura di Matera della costituzione di un importante amministrativo con l’intento di mettere insieme tutti gli attori istituzionali chiamati ad intervenire nel caso ci si trovi di fronte ad un animale – sia domestico che selvatico – ferito o in difficoltà.

Nel corso del primo incontro, tenuto nella giornata di lunedì 24 gennaio, si è svolto un confronto tra i diversi attori, in modo da definire nei dettagli le procedure operative per assistere animali selvatici e domestici, in caso di incidenti stradali. Non si tratta solo di un segno di civiltà ma di un obbligo di legge che spesso, per la mancanza di un coordinamento in cui sia ben chiaro “chi deve fare, cosa”, rischia di creare danni agli animali e disagi al loro soccorritore.

Questo, infatti, nonostante la buona volontà, spesso non è attrezzato, non conosce i passi da compiere, i numeri da chiamare con il risultato di sentirsi abbandonato a se stesso e frustrato rispetto alla nobiltà del gesto compiuto.

L’incontro, promosso dall’ Assessore Giuseppe Digilio, è stato presieduto dalla Vice Prefetto Dott.ssa Maria Rita Iaculli e ha visto protagonisti il Dott. Vincenzo Nola, in rappresentanza delle ASM, una delegazione dell’Ordine dei Medici Veterinari ed i vertici dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale di Matera e dei Vigili del Fuoco.

L’incontro ha portato, come primo risultato, la definizione delle linee guida di un regolamento da sottoscrivere tra Prefettura, Comune di Matera, l’ASM e l’Ordine dei Medici Veterinari, con il fine di coordinare le diverse forze in campo.

La Dott.ssa Laura Pennestrì per l’Ordine, la Dott.ssa Paola Serio per l’ASM oltre che l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Matera, inizieranno la stesura di una bozza di regolamento da discutere nel prossimo incontro già fissato per il mese di febbraio.

Nel frattempo l’Assessore Digilio riunirà le Associazioni interessate attraverso il Tavolo Partecipato Ambiente al fine di ricevere contributi utili rispetto al tema espressi da quelle realtà che vivono quotidianamente il tema del soccorso degli animali. Alla fine di questo processo partecipato si produrrà un “vademecum” di facile lettura cui dare massima diffusione –anche nelle scuole – così come voluto dallo stesso Sindaco Domenico Bennardi che ha sempre mostrato sensibilità ed attenzione alla cura degli animali.

Trai risultati raggiunti anche l’apprezzata disponibilità dell’Ordine dei Medici Veterinari di offrire attività formative a beneficio degli organi di polizia sulle modalità di primo soccorso agli animali

L’interlocuzione tra l’Assessore Digilio e l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera è già stata avviata anche per promuovere, attraverso la costituzione di tavoli istituzionali, politiche per occuparsi in forma efficace e non cruenta del problema del sovrannumero della popolazione di cinghiali su cui il dibattito regionale è fermo da tempo.

Proseguirà, infine, per la migliore definizione non solo del nuovo bando di gara per il Canile ma anche per mettere in campo progetti che possano prevedere per la prima volta la costituzione di oasi feline e l’assistenza agli animali selvatici attraverso il Cras. La volontà è quella di interagire – in forma strutturata –con le associazioni pertinenti in materia le quali potranno avere l’opportunità di proporre progettualità specifiche che partono “dal basso” in quanto sono proprio queste associazioni di cittadine e di cittadini che per l’esperienza maturata sul campo custodiscono quelle specifiche competenze per suggerire le soluzioni più efficaci.”