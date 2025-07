Matera: L’abbandono del Campo scuola di Atletica Leggera

“Mi chiedo perché l’amministrazione comunale di Matera da anni ha abbandonato la gestione e manutenzione del campo scuola di Atletica Leggera intitolato a Raffaele Duni e Primo Sinno.” Inizia così una sconsolata nota a firma di Carmine Ambrico, Collaudatore Omologatore Impianti Fidal, sulla situazione in cui versa il campo scuola di viale Europa Matera. “E’ una domanda che mi faccio da alcuni anni. -aggiunge- Un impianto che conosco e frequento quotidianamente dal mese di maggio 1966, mese che ha visto l’avvio delle attività di atletica leggera. Pista e pedane che hanno visto generazioni di ragazzi che hanno praticato l’Atletica Leggera nelle varie modalità di partecipazione come i Giochi della Gioventù, i campionati studenteschi, meeting nazionali, manifestazioni interregionali.

Atleti diventati campionati italiani e vestito la maglia della Nazionale.

Per la sua bellezza il campo per decenni è stato anche un punto di riferimento per la vicina

Puglia che aveva scelto questa struttura sportiva per svolgere i loro campionati regionali.

Adesso il campo scuola è in completo abbandono. La superficie del prato erboso da come si

evince dalle foto è in completo abbandono da circa 6 anni. Non può più essere irrigato in

quanto un piccolo tratto di condotta irrigua di circa 1 mt. che alimenta l’impianto di

irrigazione è rotto e l’amministrazione comunale non interviene.

Come non interviene da oltre 2 anni per posizionare la nuova gabbia alla pedana del lancio del martello/disco.

Non interviene per sostituire tutte le lampade delle torri faro lasciando il campo al buio dopo che il sole è tramontato.

Non interviene nel fornire il nuovo impianto del salto con l’asta.

E infine ad aggravare la situazione di abbandono aggiungiamo che da circa 2 settimane il

campo scuola è chiuso per mancanza del soggetto conduttore.

Purtroppo ho sentito l’obbligo ad esternare le mie preoccupazioni in quanto la struttura

rischia nel caso in cui non si interviene di essere privata della omologazione da parte della

Fidal e quindi non poter più svolgere le competizioni sportive.

Spero che la nuova amministrazione comunale da pochi giorni insediata, in particolare il

nuovo assessore allo sport intervenga, affinché le associazioni sportive e i loro atleti e tecnici possano praticare con tranquillità le loro attività sportive.

Sono tanti i materani che quando si affacciano sul campo scuola rimangono delusi nel vedere questa struttura in totale abbandono. Adesso non ci resta che sperare.“