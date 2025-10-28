Matera: la situazione di Via Serra Sant’Angelo un esempio di trascuratezza delle periferie

Nell’ultima campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Matera, da parte di tutti gli schieramenti c’è stato un gran parlare della attenzione che meriterebbero “le periferie” della città. Addirittura c’è stata una lista che nella denominazione aveva proprio il richiamo alle “periferie” e che ha eletto un rappresentante nella massima assise cittadina. Ma tra il dire e il fare c’è sempre per lo mezzo quella famosa distanza marittima che mai si colma. Sebbene non bisogna mai smettere di sperare che qualcosa possa cambiare e sorprendere ….la fascia di scettici sempre più in aumento. E quindi, in questo consiglio comunale in cui sta spopolando il motto “per il bene della città“, in nome del quale tanti consiglieri comunali si “immolano” saltando al pari delle quaglie da una parte all’altra, c’è tanta gente da mettere alla prova dei fatti. E per farlo occorre un attivismo dei cittadini che possono incalzare segnalando problematiche che aspettano di essere affrontate e risolte. Come quella che ci segnala il lettore Antonio Serravezza e che riportiamo a seguire e che riguarda proprio una delle zone periferiche della città. Quelle che si è dichiarato voler attenzionare in modo particolare e in forma più efficace che nel passato.

“La situazione in via Serra Sant’Angelo -scrive Serravezza- è un esempio di come le periferie possano essere trascurate e come gli abitanti possano essere lasciati indietro. È incredibile che fino a pochi anni fa, questa via fosse una semplice contrada di campagna e che solo grazie alle proteste dei cittadini sia stata riconosciuta come una via a tutti gli effetti. È un esempio di come la partecipazione dei cittadini possa portare a risultati concreti. Tuttavia la mancanza di un manto stradale adeguato è un problema grave che mette a rischio la sicurezza degli abitanti. La strada diventa pericolosa durante le giornate piovose e questo è inaccettabile. È giusto che i cittadini di via Serra Sant’Angelo alzino la loro voce e chiedano alla nuova Amministrazione Comunale di prendere provvedimenti urgenti. La sicurezza e il benessere degli abitanti devono essere una priorità per l’amministrazione pubblica. Speriamo che le autorità competenti prendano in considerazione le richieste dei cittadini e lavorino per risolvere questo problema il più presto possibile. La civiltà e la sicurezza sono diritti fondamentali che devono essere garantiti a tutti, indipendentemente dalla zona in cui si vive.”