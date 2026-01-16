Matera: La seduta consiliare di lunedi potrebbe essere quella buona per la elezione di Toto.

Sarebbe stata una “seduta di aggiornamento” con un solo punto all’ordine del giorno quella prevista per “le ore 16:00 di lunedì 19 gennaio 2026 e di 2^ convocazione alle ore 16:00 di mercoledì 21 gennaio 2026” quella del Consiglio Comunale di Matera, se oggi non fosse intervenuta una integrazione con l’inserimento di una interrogazione e un ordine del giorno, ambedue a firma di Domenico Bennardi. Pertanto, come recita la convocazione a firma ancora del consigliere anziano Donato Braia: “A seguito di tale integrazione, l’ordine del giorno risulta riformulato come segue: 1. “Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio)”; 2. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi avente ad oggetto: “Recupero crediti e occupazione abusiva di immobili comunali” – (Prot.n. 0112233/2025 del 29/10/2025); 3. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri (primo firmatario Domenico Bennardi) avente ad oggetto: “Partecipazione al Progetto Avviso ANCI “L’Italia delle Donne” Edizione 2025: Valorizzazione delle figure femminili materane”. (Prot. n. 0004063/2026 del 15/01/2026).” Sarà la volta buona per il via libera alla elezione di Augusto Toto? Ci sarà un cambiamento nell’atteggiamento delle minoranze o di una parte di essa che con la propria presenza in aula consentirà la classica fumata bianca? Qualcosa sembra muoversi: i diversi atteggiamenti in sede di approvazione del Bilancio di previsione, le ultime manovre intorno alla elezione del Consiglio provinciale, farebbero pensare a qualche smottamento. Ma magari è solo una sensazione che si rivelerà essere stata sbagliata. A seguire una nota di Domenico Bennardi in cui spiega il contenuto dell’ordine del giorno di cui al punto tre (Consiglio comunale Matera 19-1-2026- Odg Partecipazione al Progetto Avviso ANCI L’Italia delle Donne3).

L’Italia delle Donne: la minoranza deposita un Ordine del Giorno urgente. “Matera partecipi all’avviso ANCI; si discuta nella seduta di lunedì.”

MATERA – Valorizzare le figure femminili che hanno segnato la storia di Matera, dalle arti all’imprenditoria, portandole all’attenzione nazionale. È questo l’obiettivo dell’Ordine del Giorno urgente depositato dai consiglieri di minoranza, con Domenico Bennardi come primo proponente, insieme ai firmatari Vincenzo Santochirico, Marina Rizzi, Raffaele Angelo Cotugno, Luca Colucci e Annunziata Antezza.

L’atto impegna il Sindaco Nicoletti e la Giunta ad aderire alla seconda edizione dell’avviso pubblico “L’Italia delle Donne”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sostenuto dall’ANCI. L’iniziativa mira a celebrare biografie femminili (singole o gruppi) che abbiano istituito un legame significativo con il territorio, con una scadenza prorogata al 31 gennaio 2026.

“Matera ha l’occasione di riscattare dall’oblio storie di donne straordinarie”, dichiara Domenico Bennardi. “L’avviso permette di valorizzare anche gruppi rappresentativi: pensiamo alla sapienza corale delle ricamatrici e tessitrici dei Sassi, o alla forza delle donne protagoniste della riforma fondiaria degli anni ’50. Proponiamo di partire da figure carismatiche come Anna Avena, Nunzia Suglia o la leader bracciantile Marianna Menzano, per costruire una candidatura che parli di lavoro, riscatto e creatività.”

L’Ordine del Giorno sottolinea come l’avviso ANCI richieda un percorso partecipato, coinvolgendo attivamente storici, associazioni, l’Archivio di Stato e le istituzioni culturali per garantire la scientificità della proposta.

La notizia centrale è il deposito dell’atto e la richiesta di urgenza. L’auspicio dei sei consiglieri firmatari è che il documento venga inserito nell’ordine del giorno e discusso già nella seduta del Consiglio Comunale di lunedì prossimo, per consentire alla città di avviare per tempo le procedure di partecipazione. I proponenti sono convinti che chiedere un impegno corale dell’intero Consiglio per onorare le donne che hanno in passato lasciato un segno o presenza importante nella cultura e nella storia materana rappresenta un dovere verso la memoria storica della città.