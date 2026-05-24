Matera: la scomparsa del consigliere comunale Antonio Elettrico. I messaggi di cordoglio.

Sconcerto per la improvvisa scomparsa, aveva 62 anni, del consigliere comunale di Matera, Antonio Elettrico -funzionario dell’Agenzia delle entrate- eletto con la lista civica Io Sud a sostegno del sindaco Antonio Nicoletti. Lascia la moglie e la figlia Nancy, giovane cantautrice. La salma è vegliata nella casa funeraria Tataranni, in via San Pardo 38 a/b, mentre i funerali sono previsti per la mattinata di martedì 26 maggio 2026 nella chiesa Santa Famiglia in via Mattei. A seguire i messaggi di cordoglio.

“Con profondo dolore, il Sindaco di Matera Nicoletti e l’Amministrazione Comunale tutta -si legge in una nota- esprimono il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa del consigliere comunale Antonio Elettrico, eletto nella lista Io Sud. La notizia rattrista profondamente l’intera comunità cittadina, che perde una persona solare, generosa e sempre propositiva, capace di offrire con passione e dedizione il proprio contributo alla crescita della città. Antonio è stato un amministratore attento e partecipe, vicino ai giovani, alle loro esigenze e alle dinamiche sociali e politiche del territorio, distinguendosi per entusiasmo, disponibilità e spirito di servizio. Oltre al suo impegno istituzionale, lascia il ricordo di un uomo dai grandi valori umani: un padre dolce e un marito esemplare, un professionista stimato e un punto di riferimento per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. In questo momento di immenso dolore, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e l’intera Amministrazione si stringono con affetto alla famiglia, condividendone il dolore e rivolgendo le più sentite condoglianze. Il ricordo di Antonio resterà vivo nella memoria della comunità e nel segno del suo impegno al servizio della città.”

“Con la scomparsa di Antonio Elettrico, Matera perde una persona perbene, un uomo che ha vissuto l’impegno pubblico con passione autentica, semplicità e grande rispetto delle istituzioni e delle persone”. Lo dichiarano il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Matera Stefano Melodia, il presidente provinciale Michele Giordano e il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata Piergiorgio Quarto, “esprimendo cordoglio per la prematura scomparsa del consigliere comunale di Matera eletto nella lista civica “Io Sud. Antonio Elettrico è stato per tutti noi un amico e un alleato affidabile, una persona corretta e profondamente legata alla sua città – proseguono – In quest’ultimo anno di esperienza amministrativa aveva saputo interpretare il ruolo di consigliere comunale con entusiasmo, spirito di servizio e attenzione concreta verso i cittadini. Di lui resteranno il tratto umano, la cordialità, la disponibilità verso gli altri e quella capacità di vivere la politica con genuinità e senza arroganza, qualità oggi sempre più rare e preziose. La sua scomparsa lascia un vuoto umano prima ancora che istituzionale all’interno della comunità materana. Alla moglie, alla figlia Nenzi e a tutti i familiari rivolgiamo il più sincero abbraccio e le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità di Fratelli d’Italia Basilicata.”

“Matera Democratica esprime “profondo cordoglio per la scomparsa del consigliere comunale Antonio Elettrico. Con Antonio Elettrico scompare una persona che ha vissuto con impegno e senso delle istituzioni il proprio ruolo pubblico al servizio della città. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgiamo il nostro pensiero e le più sincere condoglianze. Matera Democratica si unisce al dolore della comunità materana in questo momento di lutto.”

“Esprimo il mio cordoglio e quello dell’intero gruppo regionale di Forza Italia per la scomparsa di Antonio Elettrico, consigliere comunale di Matera”.Lo dichiara Michele Casino, capogruppo di Forza Italia al Consiglio Regionale della Basilicata che aggiunge: “La sua attività amministrativa è stata contraddistinta da serietà, senso delle istituzioni e un’attenzione costante alla comunità materana. Antonio Elettrico ha interpretato il ruolo pubblico con misura e dedizione, con la sua dipartita Matera perde un amministratore che ha messo al primo posto il bene della città. Alla famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sentite condoglianze a nome mio e del gruppo regionale di Forza Italia.”