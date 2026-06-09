Matera, la “Rete Donna” si amplia: Inner Wheel, Vigili del Fuoco e Università della Basilicata firmano il Protocollo d’Intesa

L’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Matera Stefania Draicchio annuncia “un importante passo avanti nel consolidamento della rete territoriale contro la violenza di genere. Si amplia con tre nuovi partners il Protocollo d’Intesa “Rete Donna”, promosso dal Comune di Matera e volto al contrasto della violenza di genere. Questo pomeriggio, nella sala Mandela del Comune di Matera, hanno firmato la sottoscrizione dell’accordo l’Associazione Inner Wheel di Matera, il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera e l’Università degli Studi della Basilicata. I dettagli di questa collaborazione e le future azioni della Rete sono stati illustrati dall’Assessora alle Pari Opportunità e Politiche di genere del Comune di Matera Stefania Draicchio e dalla Dott.ssa Caterina Rotondaro, responsabile di Rete Donna del Comune di Matera, a cui si è aggiunto il saluto del Sindaco Antonio Nicoletti. Il protocollo “Rete Donna” è attivo da diversi anni e ad oggi si compone di circa 50 organizzazioni pubbliche e del privato sociale che operano, ognuno con le proprie specifiche competenze, nell’ambito del fenomeno della violenza di genere.” “La “Rete Donna” non è soltanto un coordinamento di uffici – sostiene l’assessora Stefania Draicchio -, ma un sistema condiviso e integrato volto alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne in tutte le sue forme. Nasce dalla consapevolezza che la violenza di genere è una violazione dei diritti umani e può riguardare tutti noi. Attraverso questo Protocollo, l’Amministrazione Comunale coordina un modello di azione che pone la vittima al centro di uno spazio di tutela, attivando a raggiera tutte le risorse professionali e materiali del territorio. La Rete garantisce modalità di intervento puntuali e definite, superando la frammentazione degli interventi per offrire risposte coerenti che vanno dall’accoglienza nel Centro Anti Violenza del Comune di Matera, (CAV) al reinserimento sociale. L’ingresso in Rete Donna dell’Università della Basilicata, dei Vigili del Fuoco e dell’Inner Wheel di Matera arricchisce la Rete di competenze fondamentali: l’Università sarà cruciale per le attività di formazione e sensibilizzazione culturale, i Vigili del Fuoco possono rappresentare un presidio di sicurezza e un potenziale punto di contatto e primo soccorso per le emergenze, l’Associazione Inner Wheel rafforzerà il legame con l’associazionismo e il terzo settore, motori indispensabili della solidarietà cittadina. Il Comune di Matera, titolare delle funzioni psicosociali a livello locale, considera il sostegno e la protezione delle donne e dei minori una priorità assoluta.” “Ogni nuova firma al Protocollo – afferma ancora l’assessora Draicchio – non è un atto formale, ma l’impegno di un intero sistema a riconoscere la violenza, saper operare congiuntamente e testimonia la crescita di una comunità che dice no alla violenza, unendo le forze per una Matera più sicura e attenta alle cittadine e ai cittadini”.

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