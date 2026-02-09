Matera: la maggioranza diserta il consiglio comunale di oggi che non si svolge

“Il Consiglio comunale di Matera, convocato nella giornata di oggi, è andato deserto a causa della mancata presenza della maggioranza, che non si è presentata in aula impedendo di fatto lo svolgimento dei lavori.” E’ quanto scrivono in una nota i Consiglieri Comunali: Nunzia Antezza, Domenico Bennardi, Roberto Cifarelli, Luca Colucci, Raffaele Cotugno, Paolo Grieco, Angelo Lapolla, Tommaso Perniola, Marina Rizzi, Angelo Rubino, Enzo Santochirico, Domenico Schiavo, Roberto Suriano, Saverio Tarasco e Adriana Violetto. Che aggiungono “Le ragioni di questa assenza, formalmente comunicate dal Sindaco, non sono sufficienti a giustificare il rinvio della seduta in seconda convocazione; al contrario, esse evidenziano una situazione politica all’interno della maggioranza ormai segnata da forti divisioni e da una chiara difficoltà di tenuta.

È sempre più probabile che l’ennesimo stallo sia legato all’incapacità di eleggere il Presidente del Consiglio comunale, passaggio istituzionale fondamentale che continua a essere bloccato da equilibri politici interni fragili e da conti che, evidentemente, non tornano.

Come forze di minoranza, riteniamo che non sia più accettabile continuare a forzare la mano convocando sedute destinate al fallimento, né proseguire nella ricerca di ulteriori sostegni in una logica di mero scambio, con il solo risultato di sprecare risorse pubbliche e svilire le istituzioni cittadine.

Matera merita un’amministrazione trasparente e capace di garantire il funzionamento ordinario degli organi democratici. La città non può essere ostaggio di giochi di potere interni alla maggioranza e di una crisi politica permanente che paralizza l’attività amministrativa.

Le forze di minoranza chiedono chiarezza, responsabilità e rispetto per le istituzioni e per i cittadini materani.” La motivazione ufficiale comunicata ai presenti dal Presidente del Consiglio facente funzioni in qualità di consigliere anziano, Donato Braia, è quella di un impegno del Sindaco Antonio Nicoletti presso un ministero a Roma per discutere su Matera Capitale 2026. Circostanza che ha fatto decidere alla maggioranza di effettuare la seduta prevista per oggi in seconda convocazione, prevista per venerdì prossimo.

