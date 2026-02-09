Matera: la maggioranza diserta il consiglio comunale di oggi che non si svolge

“Il Consiglio comunale di Matera, convocato nella giornata di oggi, è andato deserto a causa della mancata presenza della maggioranza, che non si è presentata in aula impedendo di fatto lo svolgimento dei lavori.” E’ quanto scrivono in una nota i Consiglieri Comunali: Nunzia Antezza, Domenico Bennardi, Roberto Cifarelli, Luca Colucci, Raffaele Cotugno, Paolo Grieco, Angelo Lapolla, Tommaso Perniola, Marina Rizzi, Angelo Rubino, Enzo Santochirico, Domenico Schiavo, Roberto Suriano, Saverio Tarasco e Adriana Violetto. Che aggiungono “Le ragioni di questa assenza, formalmente comunicate dal Sindaco, non sono sufficienti a giustificare il rinvio della seduta in seconda convocazione; al contrario, esse evidenziano una situazione politica all’interno della maggioranza ormai segnata da forti divisioni e da una chiara difficoltà di tenuta.
È sempre più probabile che l’ennesimo stallo sia legato all’incapacità di eleggere il Presidente del Consiglio comunale, passaggio istituzionale fondamentale che continua a essere bloccato da equilibri politici interni fragili e da conti che, evidentemente, non tornano.
Come forze di minoranza, riteniamo che non sia più accettabile continuare a forzare la mano convocando sedute destinate al fallimento, né proseguire nella ricerca di ulteriori sostegni in una logica di mero scambio, con il solo risultato di sprecare risorse pubbliche e svilire le istituzioni cittadine.
Matera merita un’amministrazione trasparente e capace di garantire il funzionamento ordinario degli organi democratici. La città non può essere ostaggio di giochi di potere interni alla maggioranza e di una crisi politica permanente che paralizza l’attività amministrativa.
Le forze di minoranza chiedono chiarezza, responsabilità e rispetto per le istituzioni e per i cittadini materani.” La motivazione ufficiale comunicata ai presenti dal Presidente del Consiglio facente funzioni in qualità di consigliere anziano, Donato Braia, è quella di un impegno del Sindaco Antonio Nicoletti presso un ministero a Roma per discutere su Matera Capitale 2026. Circostanza che ha fatto decidere alla maggioranza di effettuare la seduta prevista per oggi in seconda convocazione, prevista per venerdì prossimo.
Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.