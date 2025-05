Matera: La Cooperativa E.D.P. La Traccia compie 45 anni

La Cooperativa E.D.P. La Traccia, società materana operante nel settore ICT e aderente a Confapi, compie 45 anni. Fondata il 5 maggio 1980 da Vito Gravela, attuale Presidente, insieme a Gregorio Lobefaro e a Franco Petralla, La Traccia ha compiuto un percorso di crescita costante e, a tratti, esponenziale, diventando un punto di riferimento a livello nazionale per l’informatica.

Ubicata nei Rioni Sassi di Matera, con una unità produttiva nell’area industriale La Martella, La Traccia è una media impresa, con un organico specializzato nella produzione di software e con competenze verticali in domini applicativi specialistici, con una particolare qualificazione nel settore della sanità pubblica, essendo leader in Italia nei settori dell’informatica medica e della telemedicina.

Il Presidente Vito Gravela è stato anche Presidente di Confapi Matera, Associazione che ha contribuito a far crescere fino a diventare una delle principali Territoriali del sistema Confapi. Attualmente La Traccia vanta importanti successi, come il conseguimento della certificazione del Sistema di Parità di Genere e il premio Industria Felix, che la software house materana ha conseguito grazie ai risultati di bilancio.

Oggi la Cooperativa E.D.P. La Traccia, con quasi 80 dipendenti, è presente in oltre 350 ospedali in Italia con la sua cartella clinica di nefrologia e con il sistema di monitoraggio della dialisi; è presente, inoltre, in 10 Regioni con i sistemi di gestione delle liste d’attesa dei trapianti; infine, numerosissimi Ordini dei Medici in Italia utilizzano il suo sistema di gestione degli albi. In Basilicata La Traccia è presente negli uffici regionali e in tutti gli enti sub-regionali con il sistema di contabilità e con il monitoraggio dei fondi europei.

Il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, si dichiara felice dei 45 anni di vita della Cooperativa La Traccia, esempio di longevità imprenditoriale nel territorio e soprattutto di serietà di tutti coloro che vi lavorano, dai vertici ai dipendenti, perché risultati così lusinghieri si ottengono solo grazie al lavoro costante di tutti.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.