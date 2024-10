Matera, la cementeria festeggia i suoi 50 anni aprendo le porte alla comunità locale

Come nasce il cemento? E come si produce questa indispensabile risorsa in modo sostenibile? È questo il filo conduttore della giornata Porte Aperte che si è svolta questa mattina presso la cementeria di Matera, impianto che quest’anno celebra i suoi 50 anni di attività. Un evento che è stato anche occasione per presentare alla comunità locale il nuovo brand, che in Italia raccoglie l’eredità storica e di know-how di Italcementi: Heidelberg Materials, Gruppo leader nel settore dei materiali da costruzione e di cui l’Azienda italiana fa parte dal 2016. “Circa 1500 persone – tra autorità locali, dipendenti ed ex dipendenti con i loro familiari, cittadini, clienti, fornitori – si legge in una nota dell’azienda- hanno visitato la cementeria. Numerose le richieste di informazioni e le curiosità sull’attività dell’impianto e sulle soluzioni innovative per l’edilizia, il tutto in un clima di festa e dialogo. A guidare le visite sono stati gli stessi dipendenti della cementeria, che hanno accompagnato le persone tra i vari reparti alla scoperta del processo di produzione del cemento e degli impegni di Heidelberg Materials a favore della sostenibilità, dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e della qualità e innovazione dei prodotti. L’iniziativa è stata organizzata dalla cementeria nel contesto dei “Porte Aperte” promossi a livello nazionale da Federbeton, la Federazione che rappresenta la filiera del cemento e del calcestruzzo, con l’obbiettivo di rinsaldare i legami con le comunità locali. L’obiettivo della cementeria è quello di produrre cemento di qualità nel modo più sostenibile possibile. Nel corso degli anni sono stati eseguiti continui interventi di ammodernamento dell’impianto volti a migliorarne le prestazioni produttive e ambientali. In questa prospettiva è importante sottolineare l’investimento di oltre 30 milioni di euro messo in atto per consentire, da qui al 2026, di ampliare fino al 90% la sostituzione dei combustibili fossili con i Combustibili Solidi Secondari (CSS). L’utilizzo di questi materiali, oltre a essere sicuro e controllato, rappresenta la principale leva di riduzione dell’impronta carbonica dell’impianto, nella direzione degli obbiettivi di decarbonizzazione del Gruppo Heidelberg Materials.”

«Il Porte Aperte di oggi è stata anche occasione per presentare alle Istituzioni, ai clienti, ai fornitori e alla comunità locale il nuovo brand della nostra Azienda, che appartiene al Gruppo Heidelberg Materials – ha dichiarato Agostino Rizzo, Direttore Tecnico –, un player globale che ha come obiettivi principali, oggi con ancora più forza e ambizione, l’abbattimento delle emissioni di CO2 e la digitalizzazione del nostro settore. Un tema, quello dell’impegno per la decarbonizzazione, che l’Azienda ritiene fondamentale far conoscere anche alle nuove generazioni. Importante, in questo senso, la partecipazione delle istituzioni scolastiche: in visita alla cementeria oltre 200 studenti del territorio della scuola secondaria di secondo grado I.I.S. Pentasuglia di Matera.” «La giornata di oggi vuole essere un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di mantenere un confronto aperto, costante e costruttivo con la comunità locale. Facciamo parte di questa comunità da cinquant’anni e la numerosa partecipazione degli studenti e di giovani all’evento dimostra che siamo un punto di riferimento sul territorio anche per il mondo della formazione – ha dichiarato Alfredo Vitale, Direttore della cementeria –. Un grazie sentito anche a tutte le associazioni presenti oggi che con la loro presenza hanno contribuito alla realizzazione di questo nostro evento». “La mattinata è stata anche occasione per presentare un’occasione, per il territorio, per misurarsi con progetti concreti di promozione della biodiversità. Arriva infatti per la prima volta a Matera il Quarry Life Award, un concorso in cui cittadini, comunità locali, studenti, ricercatori, università, accademici e associazioni sono invitati a presentare la propria idea per promuovere la biodiversità nei siti estrattivi o nelle aree adiacenti. Giunto alla sua sesta edizione internazionale – la terza per l’Italia – il Quarry Life Award offre un’opportunità unica per contribuire al valore ecologico ed educativo dei siti estrattivi. Quest’anno come area oggetto di possibili progetti e idee è stata scelta la grande area pianeggiante che circonda Fontana Cilivestri, confinante con “Torre Spagnola”, la cava di argilla il cui materiale è destinato alla cementeria di Matera. L’area di Fontana Cilivestri si presta a progetti e usi di carattere naturalistico ed educativo, la zona situata nei pressi della fontana, data la sua connotazione palustre, è caratterizzata da numerose specie tipiche di ambienti palustri ed è inserita in un contesto agricolo. È inoltre collegata alle principali vie di comunicazione da strade bianche, facilmente percorribili anche con mobilità lenta. C’è tempo fino al 18 novembre per mandare la propria idea a favore della biodiversità in quell’area. Tutte le informazioni sono reperibili sul pdf allegato (SCHEDA_Quarry Life Award Cementeria_Matera2024-min) e sul sito: www.quarrylifeaward.it .”